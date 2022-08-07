وزير الخارجية الصيني: تايوان ليست جزءا من أمريكا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إن تايوان ليست جزءا من الولايات المتحدة، بل من الأراضي الصينية، في أحدث انتقاد دبلوماسي للسياسة الأمريكية منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأضاف وانغ خلال زيارة إلى بنغلاديش، أن الولايات المتحدة تنخرط في ”السفسطة“ بشأن قضية تايوان، وأن إجراءات الصين حيال تايوان عادلة وملائمة وقانونية، فضلا عن أنها تهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وهذا أمر مقدس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد زارت الأسبوع الماضي تايوان، وهي الزيارة التي أعربت الصين عن إدانتها، مؤكدة أنها تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية للاستقلال.

وأوضحت بكين أن ”هذه الزيارة تنتهك مبدأ ”الصين الواحدة“ وبنود البيان المشترك بين الصين والولايات المتحدة“.

من جانبها، قالت بيلوسي عند وصولها، إن زيارتها إلى تايوان ”تؤكد التزام أمريكا الراسخ بدعم ديمقراطية تايوان“، مضيفة أن زيارتها ”لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن الجزيرة“.