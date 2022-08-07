بايدن يخرج من الحجر الصحي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خرج من تدابير الحجر الصحي الصارمة، الأحد، بعد أن أتت نتيجة اختباره لكورونا سلبية لليوم الثاني على التوالي.

وقال طبيب بايدن كيفن أوكونور إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة ”بأمان“، واستئناف رحلاته.

طمأن الرئيس الديموقراطي الصحفيين مبتسما بالقول: ”أشعر أنني بصحة جيدة“، قبيل ركوب مروحية متوجها إلى مقر عطلته في ”ريهوبوث بيتش“ في ولاية ديلاوير، في أول رحلة له خارج العاصمة الأميركية منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن اعتماد مجلس الشيوخ، الأحد، لخطته المتعلّقة بإصلاحات اجتماعية وأخرى مرتبطة بالمناخ، قائلا: ”أعتقد أنه سيتم تبنيها“.

ووفقا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن، الإثنين، إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.

وظهرت نتيجة اختباره إيجابية بكورونا لأول مرة في 21 يوليو/ تموز الجاري، وخرج من الحجر بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو/ تموز الجاري، ومكث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.