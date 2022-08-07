الصين تجري تدريبات عسكرية منتظمة شرقي الخط الفاصل بمضيق تايوان

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، الأحد، نقلًا عن أحد المعلقين بأن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعدا تدريبات منتظمة على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين، هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع التايوانية قي بيان صدر عنها، إن ”سلاح الجو نشر طائرات مقاتلة، السبت، لإبعاد 20 طائرة صينية من بينها 14 عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان“، مضيفة أنها ”رصدت أيضا 14 سفينة عسكرية صينية تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان“.

وأعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفنا صينية عدة تنشط في مضيق تايوان السبت، معتبرا أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وأفادت وزارة الدفاع بأن ”قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية“، وفقما نقلت ”فرانس برس“.

ودعا البيت الأبيض، الجمعة، الصين إلى ”وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان؛ بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة“.