تبادل السجناء مع روسيا يضع بايدن أمام مأزق

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، يواجه ”مأزقًا مؤلمًا“ في أعقاب الحكم الصادر بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية الشهيرة بريتني غراينر، 9 أعوام، بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات في روسيا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”فور صدور الحكم على بريتني غراينر، بالسجن لمدة 9 أعوام، يوم الخميس، تصاعدت الدعوات التي تطالب بايدن، بالعمل على إعادتها إلى الوطن“.

موقف مؤلم

وأضافت الصحيفة: ”في الوقت ذاته يشعر البعض بغضب بالغ، كون أن عرض تبادل السجناء مع روسيا سيكون بمثابة مكافأة لموسكو في ضوء سياستها القائمة على اعتقال الرهائن“.

وتابعت: ”النتيجة بمثابة موقف مؤلم بالنسبة لإدارة بايدن، وهي تحاول أن تلتزم النهج المتشدد تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا“.

ونقلت عن خبير الصراعات الدولية في كلية الحقوق في ”كاردوزو“ أندريا شنايدر، قوله: ”لا يوجد شيء جيد هنا، أيا ما كان يريده بايدن، فإنه سيتعرض للانتقادات، سواءً إذا كنا نعرض الكثير، أو لا نبذل ما يكفي من الجهد“.

ونقلت عن مسؤولين في الكرملين قولهم، إن عملية ”تبادل السجناء“ ربما لن تتم قريبا، حتى مع صدور الحكم الرسمي على غراينر.

مناورة بوتين

من جانبه، قال محامي حقوق الإنسان الذي يمثل الأمريكيين المعتقلين لدى الحكومات الأجنبية، غاريد غينسر: ”أعتقد أن كون الرئيس الروسي لم يتحدث مباشرة عن موافقته على التفاوض من أجل تبادل السجناء، يعني ذلك أنه لا يزال ينتظر العرض الأمريكي“.

وأضاف: ”سيقول بوتين، حسنا هذا العرض الأول، أستطيع أن أحصل على عرض أفضل“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى أن ”الولايات المتحدة عرضت تبادل غراينر، مع ضابط المارينز السابق المدان بالتجسس لصالح روسيا بول ويلان، وتاجر السلاح الروسي الشهير فيكتور بوت، الذي قضى بالفعل نصف مدة الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة 25 عاما في قضية إمداد جماعة كولومبية متمردة بالسلاح“.

الخضوع للابتزاز

وقالت الصحيفة: ”يجد الرئيس بايدن، نفسه محاصرًا بشدة من الجانبين، حيث تطالب أسرة غراينر، الرئيس الأمريكي بسرعة التوصل إلى اتفاق مع روسيا، وتجد تلك الدعوات تأييدًا من جماعات نشطاء ديمقراطيين، وخبراء الإعلام، ورياضيين، ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الجانب الآخر هناك اتهامات موجهة إلى بايدن، بأنه يستسلم أمام ابتزاز بوتين، الذي وصفه من قبل بأنه مجرم حرب“.

ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مايك والتز، قوله: ”تلك هي الأسباب التي تدفع أنظمة دكتاتورية مثل إيران، الصين، وروسيا، وفنزويلا لاعتقال أمريكيين ومعاملتهم كرهائن، لأنهم سيحصلون على مكاسب جراء عملية الإفراج عنهم“.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المتوقع ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024: ”كيف يتم الإفراج عن فيكتور بوت، أحد أسوأ الأشخاص في العالم مقابل شخص ربما يكون فاسدا لأنه ذهب إلى روسيا محملا بالمخدرات؟“.

من جهته، أشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، إلى أن ”الإفراج عن فيكتور بوت، على وجه الخصوص سيؤدي إلى اعتقال المزيد من الأمريكيين في الخارج“.