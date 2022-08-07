إسرائيل: القبة الحديدية أسقطت 97% من صواريخ غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97% من الصواريخ الفلسطينية التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ودخلت القبة الحديدية الخدمة للمرة الأولى في عام 2011، وتطلق صواريخ موجهة لإصابة الصواريخ القادمة وغيرها من التهديدات القصيرة المدى في الجو.

وسبق أن قدر مسؤولو الدفاع الإسرائيليون والأمريكيون أن نسبة نجاحها تبلغ 85%، وارتفعت هذه النسبة إلى 90% في حرب غزة عام 2012.

وصُممت القبة الحديدية التي صنعتها شركة ”رافائيل“ لأنظمة الدفاع المتقدمة المحدودة المملوكة للدولة بدعم من شركة ”رايثيون تكنولوجيز“ الأمريكية، للاقتصاد في استخدام الصواريخ الاعتراضية المكلفة من خلال الاشتباك فقط مع الصواريخ التي تسير في مسار لضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الحركة اعترضت 97% من هذه الصواريخ خلال تصعيد القتال مع نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في غزة منذ يوم الجمعة، واصفا ذلك بأنه ”أفضل أداء للمنظومة حتى الآن“.

وأضاف المتحدث ”نعمل على تحسين قدراتنا طوال الوقت“.

وبين المتحدث أن ”حركة الجهاد الإسلامي أطلقت 580 صاروخا على إسرائيل حتى صباح الأحد“، مضيفا أن نحو 20% منها سقطت داخل غزة بينما وصلت البقية إلى أطراف تل أبيب والقدس“.

واستشهد نحو 30 فلسطينيا، ثلثهم على الأقل من المدنيين ومنهم اثنان من كبار قادة الجهاد الإسلامي، في تصعيد للقتال في نهاية الأسبوع، بينما دفعت الصواريخ عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الذهاب إلى الملاجئ.

وأثارت الاشتباكات قلق القوى العالمية ودفعت مصر إلى التوسط للتوصل لهدنة. وتسود مخاوف من تفجر الوضع أكثر، يوم الأحد، مع اقتحام مستوطنين يهود باحات المسجد الأقصى.