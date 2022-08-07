أوكرانيا: قافلة حبوب ثانية من 4 سفن تغادر موانئ البلاد

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، أن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أوكرانية، أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود، يوم الأحد، في إطار اتفاق لفك الحصار على الصادرات الأوكرانية.

وكتب كوبراكوف في تغريدة أن القافلة تضم 4 سفن، هي“ ”مصطفى نجاتي“، و“ستار هيلينا“، و“جلوري“، و“ريفا ويند“، مضيفا أن السفن الأربع محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب.

وفي السياق، أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان، أن أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي، لن تصل إلى لبنان يوم الأحد كما هو مخطط.

وغادرت السفينة رازوني ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي وعلى متنها 26527 طنا من الذرة، وكان من المقرر أن ترسو يوم الأحد في مدينة طرابلس الساحلية شمالي لبنان، وفقا لمسؤولين أوكرانيين وسلطات موانئ لبنانية.

لكن السفارة الأوكرانية في لبنان قالت الأحد إن السفينة ”تأخرت ولن تصل اليوم“، دون توفير تفاصيل عن موعد وصول جديد أو سبب التأجيل.

وأظهرت بيانات الشحن على موقع ”مارين ترافيك دوت كوم“ أن السفينة رازوني موجودة قبالة الساحل التركي صباح الأحد.

وتاريخ الوصول المتوقع على بوليصة شحن السفينة، هو يوم الثلاثاء، ووجهة الشحن المدرجة عليها هي ”تحت الطلب“؛ ما يعني عادة أنه يمكن نقل شحنة السفينة من مالك إلى آخر.

وقال وزراء النقل والزراعة والاقتصاد اللبنانيون الأسبوع الماضي، إنهم لا يعرفون من سيشتري الحبوب على متن سفينة رازوني.

وتسنى إبحار الشحنة بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين موسكو وكييف الشهر الماضي، في انفراجة دبلوماسية نادرة في حرب استنزاف طويلة.

وفي السياق، قال مركز التنسيق المشترك، الذي يشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية، إن السفينة ستكون بمثابة عملية تجريبية، على أن تستخدم معلومات من طاقم رازوني لضبط الإجراءات الخاصة بالشحنات التالية.