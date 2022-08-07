تقرير: بايدن ينعم بأفضل أسبوع منذ دخوله البيت الأبيض

قالت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، قضى أفضل أسبوع له منذ دخوله البيت الأبيض أوائل العام الماضي، وذلك قبل نحو 3 أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة في الولايات المتحدة.

وفي تقرير نشرته يوم السبت، لفتت المجلة إلى أن ”إدارة بايدن حققت انتصارًا كبيرًا على تنظيم القاعدة بقتل زعيمها أيمن الظواهري، في غارة بطائرة دون طيار الأسبوع الماضي، يضاف لما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة داخليا“.

وأشارت المجلة إلى أنه ”من المرجح أن يتم تمرير قانون خفض التضخم لعام 2022 من قبل الكونغرس الأسبوع القادم، في وقت بدأت فيه شعبية الرئيس بالانتعاش بعد تراجع استمر لشهور“.

سياسة الدفاع

وأوضحت المجلة أن ”قتل الظواهري، في غارة أمر بها بايدن، كان لحظة تاريخية في القتال ضد التنظيم المسؤول عن هجمات أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية، ما أسهم في تزايد نسبة التوافق على سياسات بايدن، باستطلاعات الرأي في أمريكا“.

وذكرت أن ”بايدن، في الوقت نفسه تلقى شكرا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعمه العسكري، قائلا إن حزمة المساعدة الدفاعية الجديدة تقربنا من تحقيق النصر“.

وفي تطور ذي صلة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على عضوية حلف ”الناتو“ لفنلندا والسويد بعد أن طلبا العضوية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

أجندة داخلية

وقالت المجلة: ”بعد أيام مليئة بالتكهنات، يبدو الآن أن الديمقراطيين سيكونون قادرين على تمرير قانون خفض التضخم لعام 2022 بعد أن وافق السناتور كيرستن سينيما، يوم الخميس، على دعمه مع الحد الأدنى من التغييرات“.

ولفتت إلى أن ”السناتور جو مانشين، فاجأ الكثيرين عندما أعلن دعمه لمشروع القانون، وهو نسخة معاد تجميعها من أجندة بايدن، لإعادة البناء بشكل أفضل، وتهدف أيضًا إلى تقليل العجز الوطني بمقدار 300 مليار دولار في محاولة لخفض التضخم“.

وأوضحت أن ”تصويت سينيما كان ضروريًا لتمرير مشروع القانون باستخدام عملية تسوية الميزانية في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي“، مضيفة أن ”مجلس الشيوخ سيبدأ التصويت على مشروع القانون، وقد يوافق على التشريع بحلول يوم الاثنين، قبل ان يمرره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون“.

كما أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بقيمة 280 مليار دولار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمحاربين القدامى في العراق وأفغانستان المعرضين للحروق.

وصوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون بواقع 86 مقابل 11 بعد أن أنهى الجمهوريون معارضتهم للتشريع وسط ضغوط كبيرة من أكثر من 60 مجموعة من قدامى المحاربين.

وقالت المجلة: ”يعد مشروع قانون المحاربين القدامى، الذي أقره مجلس النواب، أحدث انتصار للإدارة من الحزبين بعد قانون المجتمعات الأكثر أمانًا بين الحزبين في حزيران/يونيو وقانون CHIPS في تموز/يوليو“.

استطلاعات الرأي والأسعار

في ما يتعلق بشعبية الرئيس الأمريكي، أشارت المجلة إلى أن نسبة التأييد لبايدن، باستطلاعات الرأي كانت في المنطقة السلبية منذ آب/أغسطس العام الماضي، لافتة إلى وجود دلائل على تحسن شعبية الرئيس خلال الفترة الماضية.

وذكرت أن آخر استطلاع للرأي، وجد أن شعبية بايدن، بلغت 39.3% حتى يوم الجمعة، مشيرة إلى ان ذلك يمثل اتجاهًا تصاعديا منذ 25 الشهر الماضي عندما كان التأييد لسياسات الرئيس 37.% فقط.

وقالت المجلة: ”أظهرت استطلاعات أخرى بعض الأخبار السارة للديمقراطيين وهم يواجهون انتخابات حاسمة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذ أظهر استطلاع أجرته جامعة مونماوث، مؤخرًا أن حزب بايدن يتمتع بتأييد بنسبة 50% بين الناخبين“.