تايوان: الصين "استخدمت بغطرسة" إجراءات عسكرية لتعكير السلام

اتهم رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج، يوم الأحد، الصين، بأنها ”استخدمت بغطرسة“ إجراءات عسكرية لتعكير السلام والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك ردًّا على التدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الصيني حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ودعا سو في حديثه للصحفيين في تايبيه، بكين، إلى ”عدم استعراض عضلاتها العسكرية، وأدان ”الأعداء الأجانب“ الذين قال إنهم يحاولون تقويض معنويات الشعب التايواني من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأحد، إنها أرسلت طائراتٍ وسفنًا للرد ”بشكل مناسب“ على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن ”العديد من السفن العسكرية، والطائرات، والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية“.

وأثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأسبوع الماضي، إلى جزيرة تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، حنق بكين ودفعتها إلى إجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة من حيث الحجم، حول تايوان، وشملت إطلاق صواريخ بالستية فوق العاصمة تايبيه.