صحف عالمية: لا إشارات على توقف وشيك للقتال في غزة

حازت العمليات العسكرية الجارية في غزة اهتمام عدد من الصحف العالمية، التي رأت أنه لا مؤشر حتى الآن على توقف وشيك لإطلاق النار.

وشهد قطاع غزة أمس السبت، أحداثًا مشتعلة لليوم الثاني على التوالي، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة ”الجهاد الإسلامي“ الفلسطينية تبادل الهجمات الجوية والصاروخية، وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن اسشتهاد ما لا يقل عن 32 فلسطينياً وإصابة أكثر من 200 آخرين، وفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية صباح الأحد.

أسبوع

وذكرت صحيفة ”وانشطن بوست“ الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه لم يكن هناك ما يشير إلى توقف وشيك للقتال، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعد لعملياته التي ستستمر أسبوعاً على الأقل.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي واصل شن غاراته الجوية على غزة، مستهدفاً ما زعم أنه مواقع تصنيع وتخزين وإطلاق الصواريخ التابعة للحركة الفلسطينية المسلحة. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي زعمه أن الضربات قتلت عدة قادة من ”الرتب المتوسطة“.

والجدير بالذكر أن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات كانت من بين القتلى الفلسطينيين داخل القطاع. ونقلت ”البوست“ عن المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، زعمه أن الجيش كان على علم بهذه التقارير وسيحقق في ملابسات وفاة الطفلة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، تم هدم ما لا يقل عن مبنيين كبيرين بالقرب من الشاطئ في قطاع غزة أمس، لكن المسؤول الإسرائيلي زعم أن المباني كانت تضم مراكز قيادة وتحكم تستخدمها حركة ”الجهاد الإسلامي“، مشيراً إلى أنه تم تحذير السكان وإخلاء المباني قبل وقوع الضربات.

جهود مصرية

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية أن مصر تجري محادثات مكثفة لتهدئة الأوضاع في غزة، معتبرة أن المزيد من التصعيد سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستختار الانضمام إلى القتال إلى جانب حركة ”الجهاد الإسلامي“.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن وفدًا من المخابرات المصرية برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق قد وصل إلى إسرائيل أمس السبت، وسيتوجه إلى غزة لإجراء ”محادثات وساطة“.

وأضاف المصدران، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الجانب المصري ”كان يأمل في تأمين وقف لإطلاق النار ليوم واحد من أجل تنفيذ المحادثات“.

وفي تطور لاحق، قال مسؤول في ”الجهاد الإسلامي“ لـ“الإندبندنت“: ”بذل الوفد المصري جهوداً مكثفة للغاية هذا المساء (السبت) واستمعت الحركة إلى الوسطاء لكن هذه الجهود لم تتوصل إلى اتفاق بعد“، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة المحادثات أو مضمونها.

هزيمة بوتين تعني التصعيد النووي

وفي مجريات الصراع الدائر في أوكرانيا، نشرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية مقالاً للرأي يحذر الغرب من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلجأ للخيار النووي ”إذا نجح الهجوم المضاد الأوكراني في خيرسون“، قائلاً ”نحن محقون في دعم هجوم أوكرانيا المضاد في الجنوب، لكن النجاح الساحق قد يأتي برد مدمر“.

وتساءل كاتب المقال الجنرال البريطاني، ريتشارد بارونز، وهو قائد سابق في القوات المشتركة، ”هل يمكن أن ينجح الهجوم المضاد الأوكراني في الجنوب؟ من المتوقع أن يؤدي هجوم وحشد أوكراني أوسع نطاقاً في الربيع المقبل إلى نجاحات في ساحة المعركة وتحرير الأراضي التي استولت عليها روسيا، هذا قد يخلق مخاطر وتساؤلات أخرى، أبرزها: هل سيميل بوتين إذا شعر بالهزيمة إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لتغيير الوضع في ساحة المعركة؟“.

وتحت عنوان ”كيف يجب أن يرد الغرب على استخدام سلاح نووي تكتيكي؟“، قال إنه ”في الشهر المقبل من المتوقع أن تضم روسيا رسميًا الأراضي المحتلة في المنطقة الشرقية دونباس، وفي المناطق الجنوبية أيضاً. ستشير هذه الخطوة إلى تصميم روسيا على بقاء قواتها. وفي المقابل، ستضاعف من تصميم أوكرانيا وداعميها على طرد المحتلين، مما يضمن استمرار هذه الحرب لسنوات“.

وتابع أن ”الهجوم المضاد لأوكرانيا حول خيرسون سيتسبب في قيام روسيا بتقليص الموارد في دونباس، وربما يؤدي إلى إبطاء تقدمها هناك، وأن هدف أوكرانيا هو إعادة الروس إلى الجانب الشرقي من نهر دنيبر، هذا من شأنه أن يقلل من المخاطر العسكرية على أوديسا ويخلق خطا دفاعيا أوكرانيا أصعب لفصل الشتاء المقبل. إنه يعرض أيضاً السيطرة على إمدادات المياه العذبة لشبه جزيرة القرم للخطر ويهدد أمن خطوط الإمداد الروسية“.

وأردف أنه ”قبل كل شيء، على الرغم من ذلك، فإن الهجوم الأوكراني يهدف إلى تعزيز الأمل بين الشعب وإرسال رسالة حيوية إلى داعمي كييف الدوليين بأن هذه الحرب ستنتهي في يوم من الأيام ولن تستمر إلى الأبد“.

وشكك في قدرة أوكرانيا من الأساس في شن مثل هذا الهجوم الذي قالت عنه كييف إنها تعتزم حشد جيش قوامه مليون جندي. وأشار المقال إلى أن مثل هذه التعبئة لا يقابلها سوى ”الفشل والحزن، أو في النهاية سنرى أفراداً غير مدربين ومجهزين بشكل كاف للمدفعية الروسية“.

وأوضح أنه ”سيحتاج كل جندي جديد الأساسيات، مثل الزي الرسمي، والدروع الواقية، والأسلحة والذخيرة.. سيحتاجون أيضًا إلى معدات أخرى ليكونوا جزءًا فعالًا من القوة المهاجمة، مثل الطائرات، والصواريخ، والدبابات، وناقلات الجند المدرعة، والرشاشات، ومدافع الهاون، والمدفعية، وأجهزة الراديو، ومعدات الرؤية الليلية، وغير ذلك من المعدات البعيدة المنال“.

واقترح كاتب المقال أن يتم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الفور وتفعيل ”المادة 5“ والمظلة النووية للتحالف، لكنه حذر من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى حرب نووية شاملة في نهاية المطاف.

الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة للوراء

رأى محلل سياسي بارز أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوة كبيرة إلى الوراء ستؤدي إلى إيقاف دعم أوكرانيا إذا فشلت في الانتصار، أو على أقل تقدير الصمود، في حربها مع روسيا.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية عن نيل ميلفين، مدير دراسات الأمن الدولي في ”المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن“، قوله إنه ”مع اقتراب فصل الشتاء، سيكون التقدم الأوكراني في ساحة المعركة ضد روسيا ضرورياً لتبرير زيادة تكلفة الطاقة في أوروبا، حيث تستخدم موسكو سلاح إمدادات الغاز للضغط على الغرب“.

وأضاف أنه ”لا يتوقع حدوث أي تغيير كبير في الحرب الأوكرانية، مما سيترتب عليه صعوبة تبرير الدعم للشعوب الأوروبية التي ستعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة جراء دعم حكوماتهم العسكري لكييف، ومع اقتراب فصل الشتاء، سيصبح هذا الضغط أكثر حدة حيث يصبح من الواضح أن العديد من الدول الأوروبية ستكافح من أجل الحصول على طاقة كافية للحفاظ على استمرار الصناعات والحفاظ على دفء المنازل حيث يبدو الاقتصاد سيئًا للغاية في جميع أنحاء أوروبا“.

وأوضح أنه ”إذا أحرزت أوكرانيا تقدمًا كبيرًا وبدأ هجومها المضاد في صد الروس حقًا وإلحاق الضرر بهم، فأعتقد أنه سيكون من الأسهل تبرير الدعم بالنسبة للسكان المحليين في أوروبا، وإذا لم تفعل أوكرانيا ذلك، فسيبدو من الصعب للغاية تحفيز تكاليف الطاقة. وقد يكون هذا مصدرًا آخر لتفكك الوحدة الحالية في الغرب من حيث دعم أوكرانيا. وإذا بدت أوكرانيا وكأنها بدأت تكسب الحرب، فإن التضامن السياسي وراء أوكرانيا سيكون أقوى بكثير“.