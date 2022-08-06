كوسوفو تعتقل صحفية روسية لاتهامها بالتجسس

قال وزير الداخلية في كوسوفو السبت إن بلاده اعتقلت صحفية روسية على الحدود للاشتباه بأنها جاسوسة وإن السلطات الأمنية تتحقق ”من توجهاتها“.

وقال وزير الداخلية جلال سيفتشلا إن الصحفية الروسية تدعى داريا أسلاموفا.

وأضاف في بيان صحفي ”أثبتت دول كثيرة أنها ضالعة في التجسس للمخابرات العسكرية الروسية“.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من اتهامات الوزير للصحفية المعتقلة. ولم يتسن الحصول على تعليق من أسلاموفا، وليس واضحا بعد إن كانت وكلت محاميا للدفاع عنها.

ونشر سيفتشلا في صفحته على فيسبوك بعض صور أسلاموفا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس السوري بشار الأسد من بين صور أخرى. وروسيا حليف لصربيا وترفض مثلها الاعتراف باستقلال كوسوفو.