إسرائيل تبث فيديو جديدا لاغتيال تيسير الجعبري

بث الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو جديدا يوثق استهداف قائد لواء غزة في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، الذي اغتالته إسرائيل مساء أمس الجمعة، كبداية لعملية عسكرية ضد الحركة في قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، توثيقاً لعملية استهداف تيسير الجعبري، القيادي البارز في الجهاد الإسلامي.

وأظهر الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، تصويراً من داخل الطائرات المسيرة من دون طيار التي نفذت عمليات الإغارة على شقق سكنية في برج فلسطين وسط حي الرمال بمدينة غزة.

وأدى القصف إلى مقتل الجعبري وثلاثة آخرين، بالتزامن مع قصف آخر استهدف مراصد لحركة الجهاد الإسلامي في عدد من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة، وأدى لمقتل عدد من عناصر الحركة.

ويعتبر الجعبري أحد أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، كما أنه قائد للواء غزة، وكان مساعداً لبهاء أبو العطا قبل اغتياله، كما أنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال عامي 2012 و2014، وتتهمه إسرائيل بالوقوف وراء التخطيط لتنفيذ سلسلة من الهجمات.

وبحسب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن تيسير الجعبري يقف خلف العديد من الهجمات ضد إسرائيل خلال العملية العسكرية الأخيرة التي وقعت بغزة في مايو/أيار الماضي، والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم ”حارس الأسوار“.

وتوعدت حركة الجهاد الإسلامي بالرد لاغتياله، حيث أطلقت أكثر من 350 صاروخاً وقذيفة على مدن وبلدات إسرائيلية مختلفة، في حين أعلنت إسرائيل إصابة جنديين بجراح طفيفة جراء تعرضهما لشظايا مقذوف أطلق من غزة.

ونشرت سرايا القدس مقاطع فيديو توثق إطلاق رشقات صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية، كان آخرها رشقة استهدفت وسط مدينة تل أبيب لأول مرة خلال جولة التصعيد الحالية.