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استقالة مديرة مكتب العفو الدولية في أوكرانيا بعد اتهامات لكييف
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 16:48 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 17:15 GMT

استقالة مديرة مكتب العفو الدولية في أوكرانيا بعد اتهامات لكييف

استقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا من منصبها، إثر خلاف بعد اتهام المنظمة للقوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر من خلال نشر قوات في

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المصدر: رويترز

استقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا من منصبها، إثر خلاف بعد اتهام المنظمة للقوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر من خلال نشر قوات في مناطق سكنية أثناء الغزو الروسي.

ونشرت منظمة العفو يوم الخميس الماضي، تقريرا بهذا الشأن قوبل بانتقادات شديدة من الحكومة الأوكرانية، وقاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي استنكار مزاعم منظمة العفو واتهمها ”بمحاولة نقل المسؤولية من المعتدي إلى الضحية“.

وقالت أوكسانا بوكالتشوك مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، إنها استقالت اعتراضا على نشر التقرير وإدراكا لعدم قدرتها على تغييره أو حذفه.

وأضافت أن منظمة العفو الدولية عن غير قصد ”صنعت من المواد ما بدا وكأنه يدعم الروايات الروسية عن الغزو، وفي محاولة لحماية المدنيين، صار هذا التقرير أداة للدعاية الروسية“.

وقالت بوكالتشوك ”يؤلمني الاعتراف بذلك، لكننا اختلفنا مع قيادة منظمة العفو الدولية، لهذا السبب قررت ترك المنظمة“.

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