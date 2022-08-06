تقرير: بوتين قد يسعى لضرب وحدة أوروبا بهذه الطريقة

رأت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى إلى ضرب وحدة الدول الأوروبية، في سياق حربه ضد أوكرانيا، وذلك بتخفيف هجومه بشكل متعمد.

واعتبرت المجلة في تقرير الجمعة أنه مع كل شهر إضافي من الحرب الأوكرانية يتزايد خطر الانقسام الأوروبي، وقد ظهرت بالفعل أولى الإشارات المقلقة.

وقالت: ”لكن الكثير سيعتمد على مسار الصراع نفسه.. فإذا واصلت روسيا حملة الفظائع والدمار التي اتسمت بها الأشهر الستة الماضية، يمكن للقادة الأوروبيين الاعتماد على بوتين لإبقائهم موحدين“.

وعلى الرغم من أزمة الطاقة والألم الاقتصادي الناجم عنها، فضلاً عن التوترات السياسية والجيوسياسية التي ستحدثها، فمن غير المرجح أن يبتعد الأوروبيون عن أوكرانيا النازفة.

وأوضح التقرير أنه على المستوى الحالي من العنف ومع كشف روسيا علنًا عن طموحاتها في السعي إلى المزيد من الأراضي الأوكرانية والسيطرة عليها، لن يحجب الأوروبيون الأسلحة والدعم الاقتصادي عن كييف، ناهيك عن رفع العقوبات مقابل الهدنة.

دعم كييف

وأعربت المجلة عن اعتقادها أنه طالما تواصل روسيا هجومها الوحشي، فقد يواصل الأوروبيون ”ركلاتهم وصرخاتهم إلا أنهم سيواصلون مسار الدعم لكييف، لكن، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأوروبا إذا غيّر بوتين، بدافع الضرورة وليس الاختيار ، تكتيكاته في أوكرانيا“.

وأضافت: ”بحلول الخريف، قد تفتقر روسيا ببساطة إلى القدرة العسكرية لمواصلة الهجوم العسكري في أوكرانيا“، مردفة بالقول: ”بالفعل، تعتقد بعض وكالات الاستخبارات الغربية أن روسيا تتكبد ثمنًا عسكريًا باهظًا للغاية لحربها، سواء من حيث المعدات أو الخسائر“.

ووفقا للمجلة، تقدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والاستخبارات البريطانية أن أكثر من 15000 جندي روسي لقوا مصرعهم منذ بدء الغزو، ومن المرجح أن تزداد هذه الخسائر أكثر مع استمرار تلقي القوات الأوكرانية أسلحة غربية عالية الجودة.

أهداف الكرملين

وقالت المجلة: ”هذا لا يعني أن أهداف الكرملين قد تغيرت، وبخاصة السعي وراء مشروع أيديولوجي ليس من السهل ردعه.. والزعيم الذي يقارن نفسه ببيتر الأكبر من غير المرجح أن يقبل ببعض المكاسب الإقليمية في دونباس“.

ورأت المجلة أنه مع اتساع نطاق الجيش الروسي بشكل متزايد، من المرجح أن يضطر الكرملين إلى تكييف استراتيجيته، بما في ذلك السماح بتخفيض مؤقت في الأعمال العسكرية، مثل تقليل الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية، على سبيل المثال، أو تقليل نيران المدفعية على نطاق أوسع، للسماح لقواته بإعادة التجميع، مشيرة إلى أن مثل هذا التغيير يعني أن وتيرة الحرب في الأشهر المقبلة يمكن أن تتغير وفقًا للضعف النسبي وإعادة تشكيل القوة العسكرية الروسية.

وقالت المجلة: ”وبالتالي، فإن الخطر الأكبر الذي يواجهه القادة الأوروبيون هو أنه إذا هدأت العمليات الروسية في أوكرانيا وبدأت موسكو في التلميح إلى نوع من التسوية أو الهدنة، فقد يقع الأوروبيون في فخ“.

فرصة جاهزة

وأضافت: ”مثل هذا الاحتمال، على الرغم من أنه سيقدم نفسه كفرصة جاهزة، فمن المحتمل أن يكون تهديدًا خبيثًا.. وبالنسبة لموسكو، سيكون مجرد وسيلة لكسب الوقت للتحضير للجولة التالية من القتال، بعد بضعة أشهر.. وإذا دعمت بعض الدول مثل هذه الخطوة فقد تزيد من تقسيم أوروبا، حتى لو ساعدت الكرملين في إطالة أمد الحرب“.

ونبهت المجلة في تقريرها إلى أنه عندما ينحسر العنف، يجب على الغرب إظهار مرونته الحقيقية ومضاعفة دعمه لكييف، ليس فقط لضمان خسارة روسيا لهذه الحرب، ولكن أيضًا أن تفوز أوكرانيا بها بالفعل، من خلال تأمين دولة قابلة للحياة إقليمياً، وبالتالي اقتصاديا، مع ضمانات أمنية، وفي النهاية، مسار نحو إعادة الإعمار وتوطيد الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي.

وختمت بالقول: ”ومع ذلك، فإن الإغراء بالسعي إلى التسوية مع روسيا سيكون قوياً، لا سيما بالنظر إلى أنه من المحتمل أن يحدث في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوسياسية في القارة.. وإذا تزامن انخفاض العنف في أوكرانيا مع أزمة طاقة متصاعدة في أوروبا، فقد يؤدي ذلك بالقادة الأوروبيين ليس فقط إلى المجادلة والتردد، بل إلى الانقسام كليًا“.