الحرس الثوري الإيراني: الفلسطينيون "ليسوا وحدهم" في مواجهة إسرائيل

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن الفلسطينيين ”ليسوا وحدهم“ في مواجهة إسرائيل، وذلك خلال استقباله، السبت، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، غداة بدء الدولة العبرية غارات على قطاع غزة.

وقال سلامي، ”اليوم، كل القدرات الجهادية المعادية للصهاينة تقف صفا واحدا في الميدان وتعمل على تحرير القدس الشريف واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ونحن معكم على هذا المسار حتى النهاية“، وفق الموقع الإلكتروني للحرس ”سباه نيوز“.

وأضاف: ”لتعلم فلسطين والفلسطينيون أنهم ليسوا وحدهم“.

وبدأت إسرائيل، الجمعة، شنّ ضربات جوية على غزة، ردت عليها حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق وابل من الصواريخ، في أخطر تصعيد للعنف في القطاع المحاصر منذ حرب أيار/مايو 2021.

وأكدت إسرائيل أنها أطلقت عملية ”استباقية“ ضد الحركة على خلفية أنها كانت تخطط لهجوم وشيك ضدها بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.

وقضى في غارات الجمعة تيسير الجعبري، القيادي البارز في ”سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة التي تديرها حركة حماس، أن 12 شخصًا استشهدوا في القصف الإسرائيلي، بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بينما أصيب ثمانون شخصًا بجروح.

وكان النخالة الذي يجري منذ أيام لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران أكد، الجمعة، أن الحركة ستخوض ضد إسرائيل معركة ”دون خطوط حمراء“.

ونوّه سلامي اليوم بنموّ قدرات الفصائل الفلسطينية، معتبرا أن ”قوة المقاومة تنامت كثيرا قياسا للماضي وباتت قادرة على إدارة حروب كبيرة“.

وأضاف: ”المقاومة دون شك تعيش فصلا جديدا من القوة، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء جرائمه الأخيرة“.

وتساند إيران العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، في مواجهة إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية.