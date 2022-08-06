بعد اغتيال تيسير الجعبري.. إسرائيل تكشف حصيلة عمليتها العسكرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة لحملته العسكرية التي تستهدف حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم ”الفجر الصادق“، مشيراً إلى أنها يمكن أن تستمر لمدة أسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه ومنذ إطلاق الحملة ضد الجهاد الإسلامي شن الجيش أكثر من 30 غارة على أكثر من 40 هدفاً في قطاع غزة، بواسطة 55 صاروخاً وقذيفة.

وأضاف أدرعي في سلسلة تغريدات عبر موقع ”تويتر“ أن ”من بين الأهداف المستهدفة، 5 راجمات صواريخ، و6 ورش عمل لإنتاج الأسلحة، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين قذائف صاروخية ومستودع لتخزين قذائف الهاون، و6 مواقع رصد“.

منذ اطلاقه حملة #الفجر_الصادق ضد أوكار #الجهاد_الإسلامي شن جيش الدفاع أكثر من 30 غارة على أكثر من 40 هدفًا بواسطة 55 صاروخًا وقذيفة. من بين الأهداف المستهدفة: 5 راجمات صواريخ

6 ورش عمل لانتاج الأسلحة

مستودعان لتخزين قذائف صاروخية ومستودع لتخزين قذائف الهاون

6 مواقع رصد pic.twitter.com/U5borOBMP3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2022

وأوضح أنه ومنذ بداية الحملة العسكرية في غزة، أمس الجمعة، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي نحو 160 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، منها نحو 130 قذيفة عبرت الحدود.

ووفق أدرعي، فقد نفذت القبة الحديدية اعتراضات لحوالي 60 قذيفة وصاروخا بنسبة نجاح تفوق 95‎%.

#عاجل منذ بداية #الفجر_الصادق أطلق #الجهاد_الاسلامي نحو 160 قذيفة صاروخية نحو #إسرائيل منها نحو 130 قذيفة عبرت الحدود بينما سقطت نحو 30 قذيفة داخل قطاع #غزة!!!#القبة_الحديدية اعترضت 60 قذيفة وصاروخ بنسبة نجاح تفوق 95 بالمئة!! #تحيا_إسرائيل pic.twitter.com/h2OjcQvJyT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2022

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامره بإغلاق شواطئ مدن عسقلان وأسدود وبلماخيم وزيكيم، المحاذية لقطاع غزة، وذلك خشية على حياة المستوطنين.

من جانب آخر، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة قد تستمر لأسبوع، مبيناً أن تيسير الجعبري ليس الهدف الأخير، مشيرا إلى إمكانية توسيع العملية العسكرية في غزة إن لزم الأمر.

وأضاف المتحدث باسم الجيش ران كوخاف في إيجاز صحفي أن ”الجهاد الإسلامي أطلق عدة صواريخ اتجاه غوش دان لكنها لم تصل، حيث سقطت بعض الصواريخ في بحر بات يام ولم تضرب أي أهداف أخرى“.

كما واصل الجيش عملياته ضد حركة الجهاد في الضفة الغربية، حيث أعلن أنه ‏‎وضمن إطار الحملة ضد حركة ‎الجهاد الإسلامي، اعتقلت قوات من الجيش وجهاز ”الشاباك“ وشرطة حرس الحدود 19 ناشطا ذا ارتباط بالحركة في عدد من مناطق الضفة الغربية.

#عاجل في اطار الحملة ضد حركة #الجهاد_الإسلامي: قوات جيش الدفاع والشاباك وشرطة حرس الحدود تعتقل حتى الآن 19 ناشطًا ذو ارتباط بحركة #الجهاد_الإسلامي في منطقة #يهودا_والسامرة pic.twitter.com/yvpyGOV4Na — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2022

وفجر اليوم، أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية إصابة عدد من المستوطنين جراء القصف المتواصل من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت أنه ومنذ بدء العملية العسكرية تعاملت مع 5 إصابات بين المستوطنين من بينهم 4 وصفت إصابتهم بجروح طفيفة وآخر بالهلع، بحسب ما ذكرته صحيفة ”معاريف“ العبرية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب، صباح اليوم السبت، لترتفع حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 11 شخصاً، بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري.