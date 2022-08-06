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المخابرات البريطانية: حرب أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 7:45 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 8:25 GMT

المخابرات البريطانية: حرب أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة. وأضافت أن "معظم القتال تحول إلى جبهة يصل طولها إلى ما

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المصدر: رويترز

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة.

وأضافت أن ”معظم القتال تحول إلى جبهة يصل طولها إلى ما يقرب من 350 كيلومترا تمتد جنوب غرب البلاد بالقرب من زابوريجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دنيبر“.

وأشارت على ”تويتر“ إلى أنه ”يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد جنوب أوكرانيا، حيث تستعد لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل“.

وأوضحت في تحديث يومي أن ”مجموعات تكتيكية، تضم ما بين 800 و1000 جندي، تم نشرها في شبه جزيرة القرم ومن شبه المؤكد استخدامها لدعم القوات الروسية في منطقة خيرسون“.

وأفادت بأن ”القوات الأوكرانية تستهدف الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في مناطقها الجنوبية، بما في ذلك خط السكك الحديدية المهم استراتيجيا الذي يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا“.

وتستمر قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية في الابتعاد عن منطقة دونباس الأوكرانية متجهة صوب جنوب غرب البلاد.

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