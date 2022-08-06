تايوان.. العثور على مسؤول بارز في مجال إنتاج الصواريخ ميتًا داخل فندق

عثرت السلطات التايوانية، صباح اليوم السبت، على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع ميتًا داخل غرفة فندق، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وقالت الوكالة إنه ”تم العثور على أو يانغ لي – شينغ نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للجيش ميتًا في غرفة فندق، جنوب تايوان، صباح اليوم السبت“.

وأضافت أن ”السلطات تبحث في سبب الوفاة“، مشيرة إلى ”أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية“.

وأوضحت أنه ”تولى المنصب في وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة“.

وتعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام.

وتعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديدًا عسكريًا متزايدًا للصين.