تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات مسيرة مجهولة

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت إنها أطلقت قنابل مضيئة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لإبعاد سبع طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كينمن النائية ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو النائية.

وقالت الوزارة إنه تم وضع القوات في حالة تأهب قصوى في المنطقتين اللتين تقعان قبالة ساحل بر الصين الرئيسي بعد أن بدأت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق الأسبوع الماضي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وشهدت تايوان وشبه الجزيرة الكورية توترا غير مسبوق، بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لتايوان ما أثار غضب الصين، في مستهل جولة شملت كوريا الجنوبية.

وأدلت بيلوسي بتصريحات أكدت دعم الولايات المتحدة لاستقلال تايوان، إضافة إلى تصريحات أخرى أكدت فيها على دعمها استخدام قوة ردع ضد كوريا الشمالية.

و أدانت كوريا الشمالية تصريحات نانسي بيلوسي.

وتعهدت بيلوسي ورئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو يوم الخميس بتحقيق نزع سلاح كوريا الشمالية النووي خلال توقفها في كوريا الجنوبية بعد زيارة تايوان.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن تصريحات بيلوسي جزء من مخطط أمريكي لتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوكالة أيضا إن بيلوسي حاولت تبرير السياسة الأمريكية العدائية ضد كوريا الشمالية ودعم تعزيز الأسلحة الأمريكية.

ونقل بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جو يونج سام المدير العام لإدارة الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن ”بيلوسي، أسوأ مدمر للسلام والاستقرار الدوليين، أثارت .. غضب الشعب الصيني بسبب رحلتها الأخيرة إلى تايوان.

”ستضطر الولايات المتحدة لدفع ثمن باهظ للمشاكل التي تثيرها أينما ذهبت“.

وذكر مقتطف من تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الخميس أن كوريا الشمالية أجرت استعدادات لإجراء تجربة نووية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.