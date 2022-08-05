إطلاق صواريخ من غزة على بلدات إسرائيلية رداً على اغتيال تيسير الجعبري

أعلن التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق صواريخ على بلدات بجنوب إسرائيل، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن التحذيرات سمعت في بلدات ”بيت يام“ و“تل أبيب“ و“عسقلان“ و“اسدود“ و“مفلاسيم“ و ”نتيفوت“ ومستوطنات غلاف غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من غزة أصابت بشكل مباشر منزلاً في عسقلان، على الرغم من محاولة القبة الحديدية التصدي لوابل من تلك الصواريخ.

وأعلنت فصائل فلسطينية إطلاق رشقات صاروخية تجاه ”تل أبيب“ والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة وذلك رداً على اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري واستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم سيدة وطفل.

وقالت ”سرايا القدس“ الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن الرشقة الصاروخية الأولى تضمنت 100 صاروخ واستهدفت تل أبيب ومستوطنات الغلاف“.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش هاجمت عدة مواقع في قطاع غزة عقب إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع على مدن وبلدات إسرائيلية.

وكان يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عقد جلسة أمنية موسعة مع كبار قادة الجيش لتقييم الأوضاع واتخاذ الخيارات المناسبة.