فيديو صادم.. تعذيب لاجئين سوريين على الحدود الإيرانية التركية

نشرت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الجمعة، مقاطع فيديو صادمة تظهر تعرض لاجئين سوريين للتعذيب من قبل مهربي بشر أثناء محاولتهم العبور من إيران إلى تركيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة أفرنسيل التركية، فإن مجموعة من اللاجئين السوريين الشباب تم تعذيبهم من طرف مهربي بشر على الحدود الإيرانية التركية، حيث قام المهربون بوضعهم في مكان ضيق وتكديسهم ووضع الصخور فوقهم.

ويظهر مقطع الفيديو أحد المهربين وهو يقطع أذن لاجئ بسكين. وتعتذر إرم نيوز عن نشر الفيديو لاحتوائه لقطات صادمة.

وأوضحت الصحيفة التركية أن هدف المهربين من بث هذا الفيديو الحصول على فدية، حيث يقومون بإرسال صور الضحايا إلى عائلاتهم ويطالبونهم بفدية قدرها 10 آلاف دولار.

وذكرت أن بعض اللاجئين تمكنوا من الدخول إلى تركيا بينما عاد بعضهم إلى العراق.

وتضيف أفرنسيل أن 12 لاجئًا فروا من أيدي المهربين وأصيبوا بكسور وكدمات في أجسادهم نتيجة للتعذيب والضرب الذي تعرضوا له.