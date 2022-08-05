ردًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.. بكين تعلق حوارًا عسكريًا مع أمريكا

أعلنت بكين اليوم الجمعة أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الأسبوع، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعد زيارتها لتايوان، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وقالت الوزارة في بيان، إن بيلوسي ”تدخلت بشكل كبير في الشؤون الداخلية للصين، وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها عبر الزيارة“.

وأوضحت أن الصين ”ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة“، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.