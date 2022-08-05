استطلاع إسرائيلي: نتنياهو الأوفر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة

ذكرت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، هو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك لأول مرة ضمن آخر استطلاعات للرأي في إسرائيل.

ووفق قناة ”i24“ الإسرائيلية، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن تحالف الأحزاب اليمينية مع حزب ”الليكود“ بزعامة بنيامين نتنياهو والأحزاب المتدينة وصلت إلى 62 مقعداً، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.

وقالت القناة في تقرير لها، إن الاستطلاع، الذي أجرته القناة ”13“، حصل خلاله حزب ”الليكود“ ونتنياهو على 35 مقعداً، بينما حصلت ”الصهيونية الدينية“ على 12 مقعدًا، وكل من حزب ”شاس“، و“يهودوت التوراة“ حصلا على 8 و7 مقاعد على التوالي.

وأوضحت القناة، أن ثاني أكبر حزب هو حزب يائير لابيد، حزب ”هناك مستقبل“، لكنه تراجع في استطلاعات الرأي إلى 21 مقعداً، وبقى اتحاد ”الأزرق والأبيض والأمل الجديد“ دون تغيير ولا يزداد قوة عند 12 مقعدًا.

وأضافت القناة، أن توزيع الأحزاب الأخرى في استطلاع الرأي جاء كالتالي، حيث حصل حزب ”العمل“ على 6 مقاعد وكذلك أيضا القائمة المشتركة، بينما حصل حزب ”إسرائيل بيتنا“ على 5 مقاعد و“ميريتس“ والقائمة العربية الموحدة على 4 نواب لكل منهما.

بينما ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يتجاوز حزب إييليت شاكيد، المعروف باسم ”الروح الصهيونية“ الحد الانتخابي ولكن بالكاد سيحصل على 3.5% فقط من أصوات المشاركين.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة ”معاريف“، وجود تحرك طفيف من ناخبي حزب ”يمينا“ السابقين لحزب ”الروح الصهيونية“، على حساب الحزب الصهيوني الديني.

أما الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة العبرية، فأظهر أن حزب ”الليكود“ سيحصل على 34 مقعداً، مقابل حزب ”هناك مستقبل“ الذي سيحصل على 23 مقعداً، وتحالف ”أزرق وأبيض- الأمل الجديد“، سيحصلان على 11 مقعداً، والصهيونية المتدينة سيحصل على 9 مقاعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحسب الاستطلاع، فإن الكتلة المؤيدة لرئيس الوزراء يائير لابيد ستحصل على 52 مقعداً، بينما الكتلة المؤيدة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ستحصل على 58 مقعداً بدون حزب شاكيد ”الروح الصهيونية“.

ولفتت إلى أنه في حال قررت ”الروح الصهيونية“ الانضمام إلى كتلة نتنياهو، فستجلب تلك الكتلة أغلبية في الكنيست وتسمح لها بتشكيل حكومة إسرائيلية مقبلة.