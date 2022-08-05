واشنطن بوست: البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني لتوبيخه بشأن تايوان

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أن البيت الأبيض استدعى السفير الصيني تشين قانغ أمس الخميس للتنديد بتصعيد الإجراءات ضد تايوان والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.

ونقلت ”رويترز“، قول المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لصحيفة واشنطن بوست: ”بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانغ إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية الصينية“.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بالتصعيد غير المتناسب أو المبرر.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة أوضحت للصين مرارا أنها لا تسعى إلى حدوث أزمة، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاءها يشعرون بقلق بالغ إزاء أفعال بكين الأخيرة.

وتأتي تصريحات بلينكن في وقت تجري فيه الصين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق في مضيق تايوان، والتي تشمل إطلاق صواريخ حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا ”آسيان“: ”لا يوجد تبرير لهذا الرد العسكري المتطرف وغير المتناسب والذي ينطوي على تصعيد.. لقد وصلوا بأفعالهم الخطيرة إلى مستويات جديدة“.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراءات تتسبب في إثارة أزمة، لكنها ستواصل دعم الحلفاء الإقليميين والمرور جوا وبحرا بشكل اعتيادي عبر مضيق تايوان.

وأضاف: ”سنحلق ونبحر ونعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك“.