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لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة تبادل سجناء مع أمريكا
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 6:51 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 8:00 GMT

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة تبادل سجناء مع أمريكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة. وأضاف لافروف "نحن

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المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة.

وأضاف لافروف ”نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع، ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن“.

وحكمت محكمة روسية أمس الخميس، على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، بالسجن 9 سنوات بتهم تتعلق بحيازة المخدرات.

ويمكن أن يمهد الحكم الصادر ضدها الطريق الآن لمبادلة سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا قد تشمل الرياضية البالغة من العمر 31 عاما وتاجر أسلحة روسيا.

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