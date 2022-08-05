رئيس وزراء تايوان: "جارتنا الشريرة" تستعرض قوتها عند بابنا

قال رئيس وزراء تايوان، سو تسينج تشانج، اليوم الجمعة إن “الجارة الشريرة” للجزيرة تستعرض قوتها “عند بابنا“، في إشارة إلى التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان هذا الأسبوع.

وأضاف سو للصحفيين في تايبه، ردا على سؤال بشأن إطلاق الصين صواريخ، إنها ”تدمر بتعسف الممر المائي الأكثر استخداما في العالم من خلال التدريبات العسكرية“.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التايوانية، الجمعة، أن الجيش أرسل طائرات وسفنا ونشر أنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع فيما تجري الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المناطق المحيطة بتايوان.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدة سفن وطائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان صباح اليوم، واصفة أنشطة بكين العسكرية بأنها ”استفزازية جدا“.

وأردفت وزارة الدفاع قائلة، ”إن جيش تايوان سيجهز الاستعداد القتالي لكنه لن يسعى للحرب“.

وقالت ”أجرت مجموعات عدة من طائرات حربية وسفن حربية صينية تدريبات حول مضيق تايوان وعبرت الخط الأوسط للمضيق“.

والخط الأوسط هو حدود غير رسمية، لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.

ومن النادر أن تعبر طائرات وسفن حربية الخط الأوسط على الرغم من التوغلات الصينية التي أصبحت تتكرر منذ إعلان بكين في 2020 أن الحدود غير الرسمية لم تعد موجودة.