صحف عالمية: "الحصار" سلاح الصين ضد تايوان.. و"النواقص" الروسية "فرصة" لأوكرانيا

لا يزال الوضع المتأزم في مضيق تايوان يتصدر عناوين الصحف العالمية لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف من غزو صيني وشيك للجزيرة المطلة على المحيط الهادئ رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي لتايبيه، الثلاثاء.

وفي أوكرانيا، سلطت أبرز الصحف الضوء على مستجدات الأوضاع للحرب هناك، وسط تقارير تتحدث عن ”نواقص“ روسية و“فرصة“ أوكرانية إذا أرادت الأخيرة تنفيذ هجوم مضاد ناجح في مدينة خيرسون بجنوب البلاد.

”الحصار“ أقل خطورة من ”الغزو“

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن التدريبات الصينية حول تايوان تعطي ”تلميحًا“ حول استراتيجيتها المقرر اتباعها في الأيام القليلة المقبلة، معتبرة أن ”الحصار“ الصيني لتايوان قد يكون أقل خطورة من ”الغزو“ الكامل لبكين لفرض سيطرتها.

وذكرت الصحيفة – في تحليل إخباري نشرته عبر موقعها الإلكتروني – أن التدريبات الصينية بالذخيرة الحية حول تايوان التي بدأت الخميس، تعكس الخطوات التي قد تتخذها بكين لإغلاق الجزيرة بـ“الحصار“، وتعاين نوع ”التكتيكات القسرية“ التي قد يستخدمها القادة الصينيون في نزاع مستقبلي.

وأضافت الصحيفة أن التدريبات الصينية – التي تستمر أربعة أيام – جرت في ست مناطق ”تطوق تايوان فعلياً“، مشيرة إلى أنها جاءت احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايبيه، الثلاثاء. ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن تايوان تواجه ”حصاراً مؤقتاً“.

وأضاف المحللون في حديثهم للصحيفة: ”ومع ذلك، تفتقر الصين بشكل كبير إلى القدرات اللازمة لشن غزو مباشر، مما يجعل مثل هذه العملية معقدة للغاية ومحفوفة بالمخاطر في السنوات القليلة المقبلة“، مشيرين إلى أنه بدلاً من ذلك، ستحاول بكين الضغط على تايبيه بشتى الطرق الممكنة، بدلاً من إخضاعها بالقوة العسكرية.

وعن المناورات العسكرية، أوضحت الصحيفة أن الجيش الصيني بدأ تدريبات شملت طائرات حربية وسفنًا، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية متعددة على المياه المحيطة بتايوان، حيث يتوقع المحللون العسكريون إجراء مناورات بحرية وجوية كبيرة في الأيام المقبلة لإظهار السيطرة على المياه حول تايوان.

ووفقاً للصحيفة، أدى قرب الأنشطة العسكرية الصينية من الموانئ والممرات الملاحية إلى حدوث بعض التأخير في الشحن والطيران، وهو ”طعم بسيط للألم الذي يمكن أن تلحقه الصين بتايوان والأسواق العالمية“.

وأوضحت الصحيفة: ”يعتبر الحصار البحري الكامل الذي يحظر جميع حركة مرور السفن عملاً من أعمال الحرب. ومن المرجح أن تقوم الصين بإطلاق حجر صحي انتقائي، وهو خيار تمت مناقشته في الصحف العسكرية الصينية. ومن شأن ذلك أن يمنح السلطات الصينية، على سبيل المثال، خيار اعتراض بعض السفن مع السماح بمرور إمدادات الغذاء“.

من جانبها، سلطت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية الضوء على مدى قلق التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، وقالت إن التدريبات بالذخيرة الحية هي اختبار لقدرة الجيش على أداء المهام في ظل ظروف تشبه إلى حد كبير الحرب الفعلية.

ورأت الصحيفة أنه تم تصميم التدريبات لإظهار مستوى القوة التي يمكن أن تطلقها الصين ضد تايوان إذا قررت يوماً ما ”السيطرة“ على الجزيرة. لكنها أشارت إلى أن الخبراء يتفقون على أنه لا الولايات المتحدة ولا الصين لديهما الرغبة في تصعيد التوتر إلى الحرب.

ونقلت الصحيفة، في هذا الصدد، عن جوستين باسي، المدير التنفيذي لـ“معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي“، قوله إنه من المحتمل أن يتم تقييم التدريبات العسكرية الصينية لتجنب التصعيد من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأخيرة كانت حريصة للغاية على عدم التعبير عن دعمها لاستقلال تايوان بالنظر إلى أن هذا هو ”الخط الأحمر“ للصين.

وحذرت الصحيفة البريطانية من الرد العنيف للزعيم الصيني، شي جين بينغ، على زيارة بيلوسي. وقالت إنه على الرغم من أن الصين تعاني من أزمات اقتصادية في الوقت الحالي، إلا أن اتخاذ أي عمل ضد تايوان قد يكون فرصة لشي من شأنها تشتيت انتباه شعبه عن الأزمات المحلية.

تحديات الصين في تايوان

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن الغزو الصيني لتايوان سيضع بكين أمام العديد من التحديات، على الرغم من التفوق الهائل في القوات البرية والجوية والبحرية والصاروخية لجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني).

وأوضحت الصحيفة أن تضاريس تايوان تعد أكبر عقبة أمام القوة البرمائية الصينية ”الغازية“. وقالت: ”ترتفع الجبال الشاهقة من الشواطئ وسلسلة من البؤر ذات الجزر الصغيرة شديدة التحصين والتي من شأنها أن تشكل تهديدًا خطيرًا على السفن الحربية لجيش التحرير الشعبي، فضلاً عن الألغام الموضوعة بمضيق تايوان“.

وأضافت: ”وفيما يتعلق بالقوة النارية والقدرة القتالية، فإن الجيش الصيني لديه كل القدرات للتغلب على القوات التايوانية، بما في ذلك الآلاف من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى ومجموعة كبيرة من الطائرات المقاتلة والقاذفات“.

وتابعت: ”تدعو العقيدة العسكرية للجيش الصيني إلى هجوم إلكتروني أولي لقطع رأس أنظمة القيادة والتحكم في تايوان والبنية التحتية الحيوية للأمن القومي. ويمكن أن يقضي ذلك على الاتصالات بين الجيش والقيادة السياسية. ومن المتوقع أن يتابع الجيش الصيني هجوما بمزيج من ضربات الصواريخ الباليستية وقوات المظلات وإنزال برمائي“.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من ذلك، كانت تايوان تخطط لفكرة الغزو منذ أن بدا أن بكين تعتزم إعادة توحيد الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه تم بناء مرافق حكومية وعسكرية بديلة ضخمة محصنة في جبال الجرانيت لحماية الاتصالات من ضربة كهرومغناطيسية للجيش الصيني.

وأضافت الصحيفة – في تحليل نشرته عبر موقعها الإلكتروني – أنه حتى لو نجت تايوان من الموجتين الأولى والثانية من الهجمات الجوية والبرية، فمن غير المرجح أن تستمر قواتها في الدفاع عن الجزيرة دون مساعدة خارجية؛ أي بمعنى أوضح الدعم البحري والجوي الأمريكي.

وتابعت: ”تمتلك الصين تفوقًا في الأسلحة والقوى البشرية، ليس فقط بشكل عام، ولكن أيضًا في المناطق الشرقية والجنوبية، التي تسميها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قوات مضيق تايوان“.

وأوضحت الصحيفة: ”يتكون جيش التحرير الشعبي الصيني من ستة ألوية برمائية وخمسة ألوية بحرية وسبعة ألوية محمولة جوا وخمسة ألوية مدفعية متمركزة في منطقة مضيق تايوان“.

وأردفت الصحيفة: ”في حالة نشوب حرب، فإن القوات البحرية الشرقية والجنوبية للجيش الصيني ستشارك في عمل مباشر ضد البحرية التايوانية. ووفقًا لتحليل أجراه البنتاغون، سيتم استكمال دعم القوات الجوية للجيش الصيني بطائرات مدنية معزولة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفتاح الدفاع عن تايوان يكمن في قدرتها على الدفاع ضد هجمات الصواريخ الباليستية، حيث تمتلك تايبيه نظام ”باتريوت“ المضاد للصواريخ الذي توفره الولايات المتحدة وترسانة من آلاف الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وقالت ”التايمز“: ”في المقابل، ستواجه الدفاعات التايوانية هذه وابلًا من صواريخ دونغفنغ الباليستية بمدى يتجاوز الـ150 ميلاً. بالإضافة إلى ذلك، تطور الصين حالياً صاروخ يون فنغ بمدى 1240 ميلاً“.

”نواقص“ روسيا.. وفرصة أوكرانيا

وفي أوكرانيا، سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية الضوء على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية مع دخولها الشهر السادس، حيث تشهد قتالاً مستعراً في عموم البلاد، في وقت ينتقل فيه الصراع إلى مرحلة جديدة في الجنوب، مع استعداد كييف لشن هجوم مضاد لاستعادة مدينة خيرسون الاستراتيجية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين غربيين اعتقادهم أن ”النواقص“ التي تعاني منها روسيا تخلق فرصة حقيقية يمكن لأوكرانيا استغلالها، حيث قد تؤدي المشكلات الشديدة في المعدات والقوى البشرية إلى إبطاء مهمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه في المرحلة الأولى من الحرب في أوكرانيا، أجبر نقص الجنود ومشاكل المعدات روسيا على تضييق مهمتها، والتخلي عن هجومها على كييف وتركيز هجومها على الشرق.

وأضاف المسؤولون في حديثهم مع الصحيفة أنه في الوقت الحالي، يمكن أن تؤدي المشاكل الحرجة في القوى العاملة والمعدات إلى إبطاء العمليات الروسية مرة أخرى وتعطي الهجوم المضاد الأوكراني فرصة أفضل للنجاح.

ووفقاً للصحيفة، فإن علامات التحديات الروسية كثيرة؛ أي قذائف مدفعية أخطأت أهدافها، واعتراضات من جنود روس يشكون من حصولهم على دبابات قديمة، وارتفاع حاد في عدد القتلى والجرحى في صفوفها العسكرية.

وقالت الصحيفة إنه على عكس ما حدث في وقت سابق من الحرب، قد يصبح من الصعب على روسيا إعادة ضبط استراتيجيتها والتعافي، على الأقل في المدى القصير. لكنها حذرت أيضاً من التفوق الروسي قائلة: ”إن ما بدت أنها قوة روسية صغيرة تمكنت حتى الآن من احتلال مدن عدة في أوكرانيا“.

وأضافت الصحيفة: ”قال كبار المسؤولين العسكريين والمشرعين الأمريكيين الذين زاروا أوكرانيا مؤخرًا، إن أوجه النقص الروسية خلقت فرصة للجيش الأوكراني، مما دفع قراره بشن هجوم مضاد في مدينة خيرسون“.

وأضاف المسؤولون أن أكبر مشكلة تواجه روسيا هي عدم رغبة بوتين في الإعلان عن ”تعبئة عامة“، موضحين أنه حتى الآن، لم يتمكن الجيش الروسي من تجنيد عدد كافٍ من الرجال بالسرعة الكافية لتعويض الجنود القتلى والجرحى أثناء القتال.

في سياق متصل، ذكرت مجلة ”فورين آفيرز“ الأمريكية أنه بينما يتحول تقدم روسيا إلى حرب استنزاف طويلة يحاول فيها كل جانب إرهاق الآخر، ستتطلب مساعدة أوكرانيا في هذا النوع من الحرب نهجًا مختلفًا.

وقالت المجلة: ”ستحتاج البلاد إلى العديد من الأسلحة الثقيلة، وعلى الأخص أنظمة الدفاع الجوي، التي يتم تسليمها بشكل أسرع ومن المزيد من الحلفاء الأوروبيين. وسيحتاج أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية الذين سحبوا مخزوناتهم من الأسلحة إلى إعادة إمداد مستمرة“.

وأضافت: ”على المدى الطويل، يجب على الناتو تنسيق عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وتوزيع الإمدادات على الحلفاء. وإذا لم يحرز الحلف إنجازاً، فسوف يشير ذلك إلى عدم وجود التزام طويل الأجل تجاه أوكرانيا، مما يشجع روسيا على مواصلة هجومها الوحشي“.

وتابعت: ”يعد التدريب الفعال والسريع للجيش الأوكراني أمرًا أساسيًا لتقليل الفاصل الزمني لوضع أنظمة الأسلحة المتطورة في خطوط المواجهة، خاصة وأن المعدات أصبحت أكثر تعقيداً. يجب أن يأخذ الناتو زمام المبادرة في تنسيق الجهود الحالية وتحديد الاحتياجات المستقبلية إذا أراد هزيمة روسيا“.