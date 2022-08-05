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بيلوسي: أمريكا لن تسمح للصين بعزل تايوان
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 2:52 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 3:25 GMT

بيلوسي: أمريكا لن تسمح للصين بعزل تايوان

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، إن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بعزل تايوان. وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو: "لن يعزلوا تايوان

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المصدر: أ ف ب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، إن الولايات المتحدة ”لن تسمح“ للصين بعزل تايوان.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو: ”لن يعزلوا تايوان من خلال منعنا من الذهاب إلى هناك.. لقد أجرينا زيارات على مستوى رفيع، ولن نسمح لهم بعزل تايوان“.

جاء ذلك بعد زيارة أجرتها بيلوسي إلى تايوان، أثارت حفيظة الصين.

وأكدت بيلوسي أن زيارتها دولا آسيوية بينها تايوان ”لا تتعلق بتغيير الوضع القائم“ في المنطقة.

وأوضحت: ”قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم هنا في آسيا، أو بتغيير الوضع القائم في تايوان“.

وأضافت: ”إنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأمريكية-الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية علاقتنا“.

وتابعت: ”يتعلق الأمر بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود“.

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