بالفيديو.. مشاهد صادمة بعد إطلاق نار في مركز تجاري بأمريكا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تسببت أعيرة نارية في حال من الذعر، الخميس، في ”مول اوف أمريكا“، أكبر مركز تسوق في البلاد يقع في ضواحي مينيابوليس (شمال)، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أنها تدخلت لمواجهة ”واقعة قيد الحدوث“.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التحقق من صحتها على الفور، فرار عائلات من مجمع التسوق الضخم الذي يضم ما لا يقل عن 500 متجر.

وكتبت إدارة المركز التجاري على تويتر: ”مول اوف أميركا قيد الإغلاق حاليًا“، مضيفة أن الأمر يتعلق بواقعة ”منعزلة“ تقتصر على متجر واحد لم تحدده.

وأضافت: ”يرجى البقاء في مكان آمن إلى حين رفع الإجراءات الأمنية“.

ويظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر شخصًا يدخل متجر Nike وهو يصرخ. ويُسمع بعيد ذلك دوي طلقات عدة.

ويظهر مقطع فيديو آخر عائلات مذعورة مع أطفال في عربات بينما يتفقد حراس مسلحون المكان.

وتُسمع في المكان رسالة تذاع عبر مكبرات الصوت ”كونوا حذرين، في حال لستم بعد في مكان آمن، فابحثوا عن ملجأ على الفور“.

WATCH: 'Isolated incident' prompts lockdown at Minnesota's Mall of America pic.twitter.com/KL3mxkJ4b3 — BNO News (@BNONews) August 4, 2022

وكتبت الشرطة في بلومنغتون، في الضاحية الجنوبية لمينيابوليس بولاية مينيسوتا، على تويتر: ”نحن نتدخل حاليًا ردا على واقعة في الجانب الشمالي من مول اوف أميركا“.

وقالت الشرطة إن ”الكثير“ من عناصرها ”موجودون في الموقع“، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.