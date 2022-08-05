اليابان تحذر من "مشكلة خطيرة" بعد إطلاق صواريخ صينية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ندد رئيس الوزراء الياباني، الجمعة، بإطلاق الصين صواريخ بالستية خلال مناورات عسكرية حول تايوان، تعتقد طوكيو أن خمسة منها سقطت في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال فوميو كيشيدا للصحافة بعد لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن إطلاق الصواريخ يمثل ”مشكلة خطرة تؤثر في أمننا القومي وسلامة مواطنينا“.

وأطلق الجيش الصيني، الخميس، صواريخ رجّحت وزارة الدفاع اليابانية أن تكون قد حلّقت فوق تايوان وسقطت للمرة الأولى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

جاء ذلك في اليوم الأول من مناورات عسكرية بدأتها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

واتهم البيت الأبيض بكين بأنها ”اختارت المبالغة في رد الفعل“ على زيارة بيلوسي إلى تايوان، وأعلن أن حاملة الطائرات ”يو إس إس رونالد ريغن“ ستبقى في منطقة تايوان ”لمراقبة“ الأوضاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى إرجاء اختبار روتيني لصاروخ عابر للقارات لتجنب تصعيد مع بكين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية جون كيربي إن ”الصين اختارت المبالغة في الرد واستخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب ذريعة لزيادة النشاط العسكري الاستفزازي في مضيق تايوان ومحيطه“.

وأضاف كيربي: ”في حين تنخرط الصين في مناورات عسكرية مزعزعة للاستقرار في محيط تايوان، تبدي الولايات المتحدة سلوك قوة نووية تتحلى بالمسؤولية بخفضها مخاطر الحسابات الخاطئة“.

من جهته، اتّهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، واشنطن، بالتسبب بالأزمة، محملا إياها مسؤولية ”استفزاز صارخ“ شكل ”سابقة مشينة“، بحسب تعبيره.

وعلى الرغم من التحذيرات الحازمة من جانب بكين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي التي تنتقد الصين بشدة، الجزيرة، الثلاثاء والأربعاء، وبدأت الخميس زيارة إلى اليابان، المحطة الأخيرة في جولتها الآسيوية.

وتعتبر بكين زيارة بيلوسي -أعلى مسؤول أمريكي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عاما- استفزازًا ونكوصًا عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن واشنطن تواصلت مع بكين ”على كل مستويات الحكومية“ في الأيام الأخيرة من أجل الدعوة إلى التحلي بالهدوء.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية خلال إحاطة خصصت للمناورات العسكرية الصينية، توغل 22 طائرة مقاتلة صينية لفترة وجيزة الخميس في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

ودانت وزارة الدفاع التايوانية ”الأعمال غير العقلانية التي تقوض السلام الإقليمي“ ، وأكدت أن الجيش الصيني أطلق 11 صاروخا بالستيا من نوع ”دونغفينغ“ بين الساعة 13:56 و16:00 في المياه في شمال وجنوب وشرق تايوان.

وتبقى فرضية غزو تايوان التي تضم 23 مليون نسمة، غير مرجحة، لكنها تعززت منذ انتخاب الرئيسة الحالية تساي إنغ وين، في 2016.

فخلافا للحكومات السابقة، ترفض تساي الاعتراف بأن الجزيرة والبر الرئيسي هما جزء من ”صين واحدة“.

وزادت زيارات المسؤولين والبرلمانيين الأجانب في السنوات الأخيرة إلى الجزيرة، ما أثار غضب بكين.