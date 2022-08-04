البيت الأبيض عن محادثات فيينا: الوقت "يضيق جدا" أمام إيران

حذر البيت الأبيض، يوم الخميس، من أن الوقت ”يضيق جدا“ بالنسبة لإيران لقبول العودة إلى الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين بعد أن استأنف المفاوضون من إيران والمجموعة الدولية، المحادثات في فيينا: ”هناك عرض مطروح على الطاولة وينبغي (على الإيرانيين) قبوله“.

وأضاف: ”سمعتم الرئيس يقول لن ننتظر إلى الأبد كي تقبل إيران بالعرض“، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وتابع: ”لن أطلق توصيفا عليها وأقول المسعى الأخير، لكن من الواضح أن الوقت على ما يبدو يضيق جدا فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى اتفاق“.

وزاد بالقول: ”مرة أخرى، نحث إيران على قبول هذا العرض المطروح على الطاولة“.

ويقضي العرض المقترح بموافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي الذي تؤكد أنه لأغراض مدنية فقط لكن يشتبه في أنه يخفي برنامجا عسكريا سريا.

في المقابل تحصل إيران على رفع تدريجي لعقوبات اقتصادية خانقة.

وفي السياق، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن مسؤول أوروبي يشارك في مفاوضات فيينا، قوله إن ”الطريق إلى اتفاق نهائي في فيينا صعب ولكنه حقيقي“.

وبين المسؤول الأوروبي أن ”إيران تقول إن موضوع ضمان أمريكا بعدم الانسحاب من الاتفاقية المحتملة، لم يتضح بعد“.

وأشار إلى أن ”محادثات فيينا عقدت بهدف التشاور بشأن النص الذي قدمه جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي“.

وأضاف أن ”المفاوضين يناقشون حوالي 4 إلى 5 قضايا فنية لإعداد النص النهائي، وعليه أعتقد أن هناك إمكانية لاتفاق، لكنها ليست مهمة سهلة“.

وبدأت الجولة الجديدة من المفاوضات، يوم الخميس، في فيينا، عقب اقتراح مسودة اتفاقية جديدة أعدها الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.