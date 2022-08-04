سماع دوي انفجار بولاية نبراسكا الأمريكية.. وأنباء عن سقوط قتلى

ذكرت وسائل إعلام محلية أن ثمة أنباء عن سقوط قتلى في لوريل بولاية نبراسكا الأمريكية، اليوم الخميس، بعد أن قال شهود إنهم سمعوا صوت انفجار في الصباح الباكر.

وتحقق دورية ولاية نبراسكا، إحدى وكالات إنفاذ القانون، فيما نقلته قناة الولاية الإخبارية عن وقوع انفجار في مجتمع زراعي صغير على بعد 65 كيلومترا تقريبا غرب مدينة سيوكس بولاية أيوا.

وشوهدت فرق الطوارئ بالسترات الواقية من المواد الخطرة وهي تتجه نحو المنطقة التي سُمع فيها دوي الانفجار أو الانفجارات في نحو الساعة الثالثة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وكانت المتاجر في البلدة مغلقة.