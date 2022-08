تقدر بـ 70 مليون دولار.. من أين حصل باراك أوباما على ثروته؟

يعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من أكثر رؤساء الولايات المتحدة شهرة، كما أنه أول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض.

وفي يوم ميلاده الحادي والستين، سلطت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الضوء على ثروة أوباما المتزايدة ومصادر دخله بعد أكثر من خمس سنوات على تركه منصبه.

راتبه الحكومي

خدم أوباما فترتين في منصبه كرئيس بين عامي 2009 و 2017، وكان يتقاضى 400 ألف دولار سنويا، ووفقا لموقع Celebrity Net Worth يُعتقد أن ثروة أوباما الحالية تبلغ 70 مليون دولار.

بدأ أوباما حياته السياسية في مجلس الشيوخ في ولاية إلينوي في عام 1996 وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ في عام 2004، وكسب أكثر من 150 ألف دولار سنويًا.

وعندما تولى أوباما منصبه الرئاسي كان راتبه الأساسي 400 ألف دولار، ولكن كانت هناك امتيازات مالية أخرى، حيث تلقى حساب مصاريف بقيمة 150 ألف دولار وحساب سفر 100 ألف دولار وميزانية ترفيهية تبلغ 20 ألف دولار.

ومنذ ترك البيت الأبيض يحصل أوباما على معاش رئاسي (معاش تقاعدي مدى الحياة) يقدر بـ 200 ألف دولار سنويا، إلى جانب مخصصات المصروفات الأخرى.

أرباح المذكرات

بالإضافة إلى ذلك، دعم أوباما دخله من خلال مجموعة من المصادر الأخرى، حيث تلقى أرباحا من مذكراته التي نشرت في عام 1995 بعنوان Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance وأعيد نشرها في عام 2004 وأصبحت من أكثر الكتب مبيعًا.

كما حقق كتابه The Audacity of Hope الذي نُشر في عام 2006 أكثر من 1.5 مليون دولار، وبعد تركه للرئاسة شن الناشرون حربا للمزايدة على حقوق الكتاب التالي لأوباما، وفازت دار نشر ”راندوم هاوس“، أكبر دار نشر في العالم.

وتردد أن دار النشر دفعت مبلغ 65 مليون دولار مقابل حقوق نشر كتب أوباما وزوجته ميشيل القادمة.

شركة الإنتاج

ومع ذلك، تعاقد أوباما مع وكالة ”هاري ووكر“ للعمل كمتحدث، وتقاضى مئات الآلاف في كل مرة، وبحسب ما ورد حصل على 400 ألف دولار مقابل مقابلة مدتها 90 دقيقة لشبكة التلفزيون A&E.

بالإضافة لذلك، افتتحت عائلة أوباما شركة الإنتاج Higher Ground Productions في عام 2018 ووقعت صفقة مع ”نتفليكس“.

وبالرغم من عدم الكشف عن الأرقام الدقيقة للصفقة، يرجح أنها وصلت إلى 50 مليون دولار، وبعد عام وقع أوباما صفقة مع ”سبوتيفي“ بقيمة 25 مليون دولار، حيث أصدر كل من أوباما وميشيل برودكاست.