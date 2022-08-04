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البيت الأبيض: الفحوص أثبتت أن بايدن لا يزال مصابا بكورونا
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2022 17:17 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 18:20 GMT

البيت الأبيض: الفحوص أثبتت أن بايدن لا يزال مصابا بكورونا

قال كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، إن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية مرة أخرى، اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه

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المصدر: رويترز

قال كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، إن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية مرة أخرى، اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه ”بحالة جيدة للغاية“.

وأوضح أوكونور في المذكرة أن بايدن لا يزال يعاني من سعال ”على فترات متباعدة جدا“، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل.

وكان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو/ تموز. وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت، فيما وصفه أوكونور بأنه حالة ”ارتداد“ لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات باكسلوفيد.

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