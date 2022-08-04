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أمريكا تحث الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة بيلوسي لتايوان
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2022 17:21 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 18:25 GMT

أمريكا تحث الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة بيلوسي لتايوان

حثت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، بعد أن أرسلت الصين مقاتلات حربية

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المصدر: رويترز

حثت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، بعد أن أرسلت الصين مقاتلات حربية وأطلقت صواريخ قرب تايوان، قالت اليابان إن بعضها سقط على ما يبدو في منطقتها الاقتصادية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي): ”نحن نراقب الوضع عن كثب، ونواصل حث الصينيين على عدم المبالغة برد الفعل على ذلك، وليس هناك ما يستدعي الرد بالطريقة التي يفعلونها أو تصعيد التوتر“.

وحث كيربي الصين على خفض حدة التوتر مثلما تفعل واشنطن. وأضاف: ”نحن لا نقرع طبول حرب، وعليكم تخفيف التوتر، وتجاوز الأمر، حتى لا يتغير الوضع الراهن بصورة أحادية أو قسرية“، وفق قوله.

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