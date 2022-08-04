قائد الحرس الثوري: حزب الله جهز ما بين 10 إلى 20 ألف صاروخ لضرب إسرائيل

زعم القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إن حزب الله اللبناني جهز ما بين 10 إلى 20 ألف صاروخ لضرب إسرائيل.

وقال اللواء سلامي في كلمة من العاصمة طهران خلال تشييع جثمان 5 من عناصر الحرس الثوري، من الذين قتلوا في سوريا عام 2016 وجرى استعادة جثامينهم الأسبوع الجاري، ”أن حزب الله جهز ما بين 10 آلاف و20 ألف صاروخ في لبنان، لضرب الصهاينة وهم يدركون ذلك“.

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنه ”يكفي أن يخطئ الكيان الصهيوني (إسرائيل) فعند ذلك ستبدأ عملية عسكرية واسعة ضد الكيان“.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال اللواء سلامي في خطاب له أمام عدد من قوات ”الباسيج“، إن حزب الله اللبناني يمتلك أكثر من 100 ألف صاروخ جاهز للمواجهة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، لوح الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بدخول الحزب في حرب مع إسرائيل على خلفية الخلافات بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأضاف نصر الله في خطاب له: ”كنا نستطيع عدم خوض هذه المغامرة إلا أننا وضعنا أنفسنا أمام خيارين إما بحل الأمور بإيجابية لصالح لبنان وإما الذهاب إلى حرب، واتخذنا هذا القرار“.

ولم يتوصل لبنان وإسرائيل بعد إلى نتيجة في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة لتحديد حدودهما البحرية المشتركة، وتساعد هذه المفاوضات في تحديد الدولة التي تمتلك موارد النفط والغاز وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.

وعبر مسؤولون لبنانيون عن تفاؤلهم بثمار هذه الجولة من المحادثات بعد سنوات من المفاوضات غير المباشرة.