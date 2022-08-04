الناتو: يجب ألا تبالغ الصين برد فعلها على زيارة بيلوسي إلى تايوان

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إنه يجب على الصين ألا تبالغ برد فعلها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال ستولتنبرغ: ”ليس في زيارة نانسي بيلوسي ما يدعو الصين إلى المبالغة برد فعلها أو تهديد تايوان أو استخدام لغة التهديدات“.

وأطلقت الصين صواريخ متعددة بالقرب من تايوان، اليوم الخميس، في أكبر مناورات عسكرية تجريها إلى الآن في مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من زيارة بيلوسي.

وقال ستولتنبرغ: ”قام مسؤولون كبار من الولايات المتحدة، ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بزيارات إلى تايوان بانتظام على مر السنين، لذلك فإن هذا (زيارة بيلوسي) ليس مبررًا لأن تبالغ الصين برد فعلها“.