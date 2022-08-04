شملت تايوان.. بيلوسي تصل اليابان المحطة الأخيرة في جولتها الآسيوية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

هبطت الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، في اليابان، آخر محطة في جولتها الآسيوية، بعد زيارة لتايوان أثارت غضب الصين.

وشاهد مراسلو وكالة ”فرانس برس“ الطائرة وهي تهبط في قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو، حيث وصلت بيلوسي من كوريا الجنوبية، بعد أن أصبحت، هذا الأسبوع، أكبر مسؤولة أمريكية تزور تايوان منذ 25 عامًا.

وتجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها، وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

ورجّح وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي، اليوم الخميس، سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحفيين، فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثّفة في المياه المحيطة بتايوان: ”يُعتقد أن 5 من أصل 9 صواريخ باليستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان“.

وقال كيشي، إنها ”المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ باليستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من ساحل اليابان، خارج حدود مياهها الإقليمية“.

ومن المقرّر أن تلتقي بيلوسي، التي تزور اليابان للمرة الأولى منذ 2015، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، صباح الجمعة، بحسب قناة (NHK) التلفزيونية الرسمية.

وستتحدث أيضًا مع رئيس مجلس النواب الياباني هيرويوكي هوسودا، بشأن العلاقات الدولية.