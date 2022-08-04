اليابان ترجح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية الخالصة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

رجّح وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي، اليوم الخميس، سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحافيين فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثّفة في المياه المحيطة بتايوان: ”يُعتقد أن خمسة من أصل تسعة صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان“.

ولفت إلى أن اليابان ”تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية“، واصفًا الأمر بأنه ”مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا“.

تقع أجزاء من جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان قرب تايوان.

وقال كيشي إنها المرة الأولى التي تهبط فيها صواريخ بالستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من ساحل اليابان، خارج حدود مياهها الإقليمية.

وقال كيشي إن تقدير إطلاق تسعة صواريخ صينية هو تقدير من الجانب الياباني.

تجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

وبدأ استعراض القوة إبّان زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، رغم تحذيرات صارمة لها من بكين.

وبدأت المناورات ظهر الخميس (الرابعة صباحًا بتوقيت غرينتش)، وتخللها ”إطلاق صواريخ تقليدية“ على المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان، حسبما أعلن الجيش الصيني.