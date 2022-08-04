بعد مقتله بأيام.. طالبان تنفي علمها بوجود الظواهري في أفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكدت حركة طالبان، اليوم الخميس، أن ”لا معلومات لديها“ حول وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان، بعد أيام من إعلان واشنطن قتله بضربة شنّتها طائرة مسيّرة في العاصمة الأفغانية كابول.

وجاء في بيان أن ”قادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان طلبوا من أجهزة الاستخبارات إجراء تحقيق معمّق وجدّيّ بشأن الحادثة“، وكانت هذه المرة الأولى التي تأتي فيها حركة طالبان على ذكر اسم الظواهري منذ اعلان بايدن.

شكل قتل الظواهري أكبر ضربة لتنظيم القاعدة منذ اغتيال أسامة بن لادن العام 2011 ويطرح أسئلة حول تعهد حركة طالبان عدم إيواء جماعات جهادية.

وجددت حركة طالبان التأكيد في بيانها الخميس أن ”لا تهديد“ لأي بلد انطلاقا من الأراضي الأفغانية.

وأكد بايدن لدى إعلانه مقتل الظواهري أن ”العدالة تحققت“ لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ويعتبر الظواهري العقل المدبر لهذه الهجمات.