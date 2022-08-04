عبارة "أكره الروس" تتسبب بطرد دبلوماسية نرويجية من روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت موسكو الخميس إن دبلوماسية نروجية برتبة قنصل التقطت صورها وهي تقول بغضب أمام مكتب استقبال في فندق ”أكره الروس“ يجب أن تغادر روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان ”بعد ما حدث، صار وجود إليزابيث إلينغسن في روسيا مستحيلاً“، موضحة أن السفير النروجي استُدعي الخميس إلى وزارة الخارجية في موسكو.

ونهاية الشهر الماضي، استنكرت وزارة الخارجية الروسية السلوك ”المشين“ للدبلوماسية، بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق ظهرت فيه وهي تقول بوضوح ”أنا أكره الروس“.

وأظهر الفيديو، إليزابيث إلينغسن، قنصل النروج في مورمانسك، وهي تثور غضبا بسبب تغيير قسري للغرفة وعدم تنظيفها في أحد فنادق هذه المدينة الواقعة في شمال غرب روسيا.

وقالت بشكل واضح لمكتب الاستقبال في الفندق: ”أنا أكره الروس، أعطني غرفة أخرى، لن أتحرك من هنا، وكيف تقرر أن الغرفة نظيفة؟ كما تعلم أنا اعتدت على الغرف النظيفة، أنا من الدول الاسكندينافية، لست مثل امرأة روسية تنظف كيفما كان، إنها ليست نظيفة، هل سأتمكن من النوم في سرير؟“.

وأشارت إلى أن زميلتها واجهت المشكلة نفسها و“اضطرت الى تغيير الغرفة في الطابق الرابع عشر لسبب ما“.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية النرويجية عن ”أسفها البالغ“ لهذا الحادث.

وقالت لوكالة ”فرانس برس“، إن ”المشاعر التي تم التعبير عنها لا تعكس قط السياسة النرويجية أو الموقف النرويجي تجاه روسيا والشعب الروسي“، مضيفة أن الوزارة تتعامل مع الحادث ”عبر القنوات المناسبة“.

وذكر الموقع الإلكتروني للسفارة النرويجية في موسكو أن القنصلية في مورمانسك مغلقة موقتًا منذ الأول من تموز/ يوليو بسبب الوضع ”العسير“ في العلاقات الثنائية.

ولم توضح وزارة الخارجية النرويجية ما إذا كان تصرف الدبلوماسية وقع قبل أو بعد إغلاق القنصلية.