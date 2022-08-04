طهران: اعتقلنا 10 من داعش دخلوا البلاد لتنفيذ هجمات في مراسم عاشوراء

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، اعتقال 10 أشخاص من عناصر تنظيم داعش خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن ”المعتقلين دخلوا إيران بهدف تنفيذ عدة عمليات إرهابية في صفوف الإيرانيين المشاركين في مراسم إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين“.

وتصادف هذه المناسبة يوم الأحد المقبل في إيران، وهي عطلة رسمية حيث تخرج مواكب عزاء في الشوارع العامة للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها نشره موقع وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية: ”تمكنت عناصرنا خلال الأيام الثلاثة الماضية من اعتقال عشرة إرهابيين من تنظيم داعش، والذين تم إرسالهم لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في صفوف المشاركين في مراسم عاشوراء“.

ولم توضح الوزارة هوية المعتقلين، مضيفة ”أنهم دخلوا البلاد عبر الأراضي التركية والعراقية وجرى اعتقالهم في مناطق غرب وجنوب إيران“.

وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنه ”تمت مصادرة جميع معدات التفجير التي أدخلها عناصر داعش بالإضافة إلى أجهزة اتصال وأسلحة“.

واعترفت الوزارة بإصابة اثنين من عناصر الاستخبارات الإيرانية خلال مواجهات مع عناصر تنظيم داعش خلال مداهمتهم بهدف اعتقالهم.

وكان آخر هجوم نفذه تنظيم داعش في إيران وأعلن عنه بشكل رسمي، هو مهاجمة مرقد الخميني، مؤسس النظام واستهداف مبنى البرلمان الإيراني في مطلع حزيران/يونيو العام 2017.

وأسفر الهجوم الانتحاري الذي نفذه عناصر من تنظيم داعش من الجنسية الإيرانية، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 42 آخرين بجروح.