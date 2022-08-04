خبير صيني: خطتنا حصار تايوان لإسقاط رئيسها والانفصاليين

بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية تشمل إطلاق ذخيرة حية في المياه والمجال الجوي المحيط بجزيرة تايوان، في 6 مواقع إستراتيجية.

وأكد الكاتب والخبير السياسي الصيني نادر رونغ هوان، أن جيش التحرير الشعبي لديه القدرة الكافية لإسقاط طائرة نانسي بلوسي ولكنه لم يفعلها كونه يتحلى بأقصى درجات الصبر من أجل السلام في المنطقة.

وحول جدية الصين لضم تايوان لفت هوان في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إلى أن توحيد الصين الكامل هو أمر حتمي وليست مجرد فكرة، حيث سيكون الحصار للجزيرة في المستقبل أمرًا روتينيًا، مبينًا أن للصين خطة لتحقيق ذلك كي تنهار السلطة تزامنًا مع انهيار الانفصاليين فيها.

#الصين تطلق صواريخ تجاه #تايوان قالت إنها تأتي ضمن تدريبات عسكرية غير مسبوقة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي #نانسي_بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بكين بالسيادة عليها#إرم_نيوز #الحرب_العالمية_الثالثة #China #Taiwan pic.twitter.com/3uMkf6U5jq — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 4, 2022

وتوقع أن يكون ضم تايوان بهذه الطريقة تجنبًا للحروب المفتوحة والمباشرة.

وأكد أن ردة الفعل الصينية على الولايات المتحدة بعد زيارة نانسي بيلوسي لتايوان لن تكون في جولة واحدة، لأن نفسها طويل في هذه المسألة.

وأبان المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الإستراتيجية جون كيربي مؤخرًا، أن لرئيسة مجلس النواب الحق في زيارة تايوان، ولا يوجد سبب يجعل بكين تحول زيارة محتملة تتفق مع سياسات الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من أزمة.

وطالب وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة ألا تتوهم قلب الحقيقة، من خلال ادعائها بأن الجانب الصيني يقوم بتصعيد الموقف، إلا أن الحقيقة هي أن الجانب الأمريكي هو من بادر باستفزاز الصين بشكل سافر، على حد قوله.

وقال نادر رونغ هوان المقرب من دوائر صنع القرار في الصين، إن زيارة بيلوسي تخالف المبادئ والاتفاقيات الأمريكية الصينية المشتركة التي حددت آلية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، وتضمنت شروطًا مسبقة لإقامة العلاقات بين الصين ودول العالم.

ونصت تلك المبادئ -بحسب هوان- على تجنب أي تبادل رسمي بين تلك الدول وتايوان، وإلا ستعتبر الصين ذلك أعمالًا استفزازية وانتهاكًا لسيادتها.

وأشار الخبير السياسي رونغ هوان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد الاستفزاز لمعرفة الخط الأحمر بالسنبة للصين، وكي تثبت لحلفائها أنها المهيمنة في المنطقة وأنها ”شرطي العالم“.

وبين أن الصين تولي زيارة بيلوسي إلى تايوان قلقًا بالغًا لأن الوضع الحالي القائم في المضيق بين الجانبين الصيني والتايواني غير مستقر منذ سنوات طويلة.

وزاد بالقول: ”الجانب الأمريكي يقول شيئًا ويفعل شيئًا آخر خصوصًا أن نانسي بيلوسي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية في تايوان، ولكنها لا تستمع إلى حديث المواطنين في تايوان خصوصًا من الذين تظاهروا ورفضوا زيارتها“.

ولفت الخبير السياسي نادر هوان إلى أن أمريكا تعلم عواقب زيارة المسؤولة الأمريكية خصوصًا العواقب الاقتصادية الصينية التي بدأت والتي سيتحملها الشعب الأمريكي على حساب مكاسبها السياسية.

وقالت بيلوسي خلال اجتماع مع تساي تشي-تشانغ نائب رئيس البرلمان التايواني: ”نأتي بدافع الصداقة إلى تايوان، والسلام للمنطقة”.

وعلق هوان موضحًا أن زيارتها لم يكن فيها أي نوع من أنواع السلام، بل إنها أثارت القلاقل وتسببت بعدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني أن على الولايات المتحدة ألا تحلم بعرقلة القضية ”العظيمة“ لإعادة توحيد الصين، مبينًا أن تايوان جزء من الصين، وأن تحقيق إعادة التوحيد يمثل توجهًا تاريخيًا حتميًا.

وبين في تصريحات إعلامية أنه على الولايات المتحدة ألا تتوهم التلاعب بلعبة التجاذبات الجيوسياسية، إذ إن السعي إلى السلام والاستقرار والتنمية والكسب المشترك يمثل التطلعات العامة لدول المنطقة.