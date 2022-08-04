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تايوان: الصين أطلقت صواريخ بالستية عدة خلال المناورات
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2022 7:49 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 8:35 GMT

تايوان: الصين أطلقت صواريخ بالستية عدة خلال المناورات

أطلقت القوات الصينية صواريخ بالستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية الخميس على ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية التي نددت بما وصفته بأنه

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المصدر: رويترز

أطلقت القوات الصينية صواريخ بالستية ”عدة“ في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية الخميس على ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية التي نددت بما وصفته بأنه ”تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي“.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: ”أطلق الحزب الشيوعي الصيني دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ البالستية في المياه المحيطة بشمال شرق تايوان وشمال غربها“.

وكانت وكالة ”رويترز“ قد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الجيش الصيني توغل بضع مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل، الذي يقسم مضيق تايوان، اعتبارا من مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسب حساسية الأمر، إن نحو عشر سفن من البحرية الصينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل قبل أن ”تبعدها“ زوارق البحرية التايوانية.

وبحلول ظهر اليوم الخميس، بقيت سفن عسكرية من الجانبين في المنطقة وبالقرب من بعضها البعض.

وتابع المصدر: ”تسللت (داخل الخط الفاصل) وأجبرناها على الابتعاد“.

وأضاف أن العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل بضع مرات صباح اليوم الخميس؛ ما دفع تايوان إلى نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي لتتبع حركة الطائرات الصينية.

وقال ”حلقت (الطائرات الصينية) إلى الداخل (الخط الفاصل) ثم إلى الخارج مِرارا وتكرارا. يواصلون مضايقتنا والضغط على دفاعنا الجوي“.

وتجري الصين تدريبات عسكرية في مناطق محيطة بتايوان التي تقول إنها ”بدأت عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه هذا الأسبوع“.

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