بدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان، اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في) في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تطالب بها بكين.

#الصين تبدأ تدريباتها العسكرية حول #تايوان، في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تطالب بها بكين#إرم_نيوز #China #Taiwan pic.twitter.com/34xhtAU0bH — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 4, 2022

وقالت القناة في رسالة نُشرت على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي إن ”التدريبات بدأت“. وتأتي هذه المناورات ردا على زيارة قامت بها قبل يوم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.

وأكدت القوات المسلحة التايوانية اليوم الخميس أنها ”تستعد للحرب من دون السعي إلى الحرب“.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن ”وزارة الدفاع الوطني تؤكد أنها ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي للحرب“.

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي‭ ‬الحاكم في تايوان، اليوم الخميس، إن التدريبات العسكرية الصينية تثير التوتر في المنطقة ووصفها بأنها غير مشروعة.

وأضاف الحزب أن الصين تجري تدريبات في أكثر الممرات المائية ومسارات الطيران الدولية ازدحاما في سلوك أحادي الجانب وغير مسؤول.