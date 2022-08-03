مصرع عضوة الكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي بحادث سير

لقيت عضوة الكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي، مصرعها، يوم الأربعاء، إثر حادث سير في ولاية إنديانا.

وقال مكتب والورسكي وشرطة ولاية إنديانا، إن عضوة الكونغرس واثنين من مساعديها لقوا حتفهم عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.

وكانت النائبة الجمهورية والورسكي (58 عاما) عضوة في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا، وكان من المعروف عنها سعيها المستمر للتعاون مع زملائها الديمقراطيين لخدمة مصالح أبناء دائرتها.

وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو ديمقراطي، على تويتر: ”على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، إلا أنها كانت دائما على استعداد للتعاون طالما وجدت هناك أرضية مشتركة“.

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة إلكارت، إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر يوم الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاما)، وأحد مديري دائرتها زاكري بوتس (27 عاما).

وأضاف المكتب أن سائقة السيارة الأخرى لقيت حتفها أيضا في موقع الحادث بالقرب من بلدة ”ناباني“ شمالي ولاية إنديانا.