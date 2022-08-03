الأمين العام للأمم المتحدة يحث على فرض ضريبة على شركات النفط والغاز "الجشعة"

هاجم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، شركات النفط والغاز ”الجشعة“ وداعميها الماليين، وحث الحكومات حول العالم على ”فرض ضريبة على هذه الأرباح الباهظة“ لدعم الفقراء.

وأبلغ غوتيريش الصحفيين: ”من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحًا قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب معاناة الناس والمجتمعات الأكثر فقرًا، وبتكلفة فادحة للمناخ.“

وجنت أكبر شركتين أمريكيتين للنفط، إكسون موبيل، وشيفرون، وشل التي مقرها المملكة المتحدة، وتوتال إنريجز الفرنسية، مجتمعة أرباحًا بلغت حوالي 51 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، أو نحو ضعفي ما حققته في الفترة نفسها العام الماضي.

وقال غوتيريش: ”أحث كل الحكومات على فرض ضريبة على هذه الأرباح الباهظة، واستخدام الأموال لدعم الناس الأكثر فقرًا خلال هذه الأوقات الصعبة.“

وأضاف قائلًا: ”وأحث الناس في كل مكان على إرسال رسالة واضحة إلى صناعة الوقود الأحفوري وداعميها الماليين، أن هذا الجشع يعاقب الناس الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا بينما يدمر بيتنا المشترك الوحيد.“

وأقرت بريطانيا، الشهر الماضي، ضريبة على فائض أرباح منتجي النفط والغاز في بحر الشمال.

ويناقش المشرعون الأمريكيون فكرة مماثلة، رغم أنها تواجه خلافات منذ وقت طويل في الكونغرس.

وقال غوتيريش إن حرب روسيا في أوكرانيا، وانهيار المناخ، يذكيان أزمة عالمية في الغذاء، والطاقة، والتمويل.

وأضاف قائلًا: ”دول نامية كثيرة- تغرق في الديون وليس أمامها سبيل للحصول على تمويل وتجد صعوبة في التعافي من جائحة كوفيد-19، قد تذهب إلى حافة الهاوية… نحن نرى بالفعل إشارت تحذير من موجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية لن يسلم منها أي بلد.“