الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري للقتال في ناغورني قره باغ

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى ”الوقف الفوري“ للقتال بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في ناغورني قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان صدر عنه، إنه ”من الضروري الحد من التصعيد والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تفاوضية“، معربا عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى خلال المواجهات.

وأكد بوريل أنّ ”الاتحاد الأوروبي لا يزال عازماً على المساعدة في التغلّب على التوترات، ومواصلة التزامه السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز“.

وأعلنت أذربيجان، الأربعاء، سيطرتها على مرتفعات استراتيجية عدّة، وتدميرها مواقع قتالية أرمنية في إقليم ناغورني قره باغ.

وتؤجج هذه الاشتباكات التوتّرات بين باكو ويريفان في هذا الجيب الجبلي، الذي كان مسرحاً لحرب بين أذربيجان وأرمينيا في 2020.