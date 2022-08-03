رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس يقدّم استقالته

أعلن رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس تقديم استقالته، اليوم الأربعاء، للرئيس بيدرو كاستيو، متحدثًا عن ”أسباب شخصية“ وراء هذه الخطوة، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

وأنيبال توريس الذي تسلّم مهامه، في شباط/فبراير، هو رابع رئيس للحكومة يقدّم استقالته للرئيس الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي والغارق في الفضائح منذ تولّيه منصبه قبل عام.

وكانت النيابة العامة قد فتحت 5 تحقيقات ضد كاستيو، في إطار وضعٍ غير مسبوق تشهده البيرو.

ومن القضايا التي يلاحق فيها المدرّس الريفي السابق والنقابي البالغ من العمر 52 عامًا، اتهامات باستغلال النفوذ في شراء المحروقات من قبل الشركة العامة ”بيتروبيرو“، وعرقلة سير العدالة عند إقالة وزير للداخلية ومزاعم بالفساد والتواطؤ في إطار مشروع للأشغال العامة، إضافة إلى استغلال النفوذ في ملف الترقية العسكرية، والسرقة الأدبية في أطروحته الجامعية.

ولا يمكن توجيه الاتهام إليه أو إحالته على المحاكمة، في ظل تمتعه بالحصانة الرئاسية حتى نهاية ولايته العام 2026.

وبالإضافة إلى مشاكله القضائية، واجه بيدرو كاستيو محاولتي إقالة من قبل البرلمان، وأعرب 74% من المواطنين عن عدم رضاهم عن أدائه في استطلاع للرأي أُجري مؤخرًا.