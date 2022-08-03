بيلوسي: الصين لا تستطيع منع قادة العالم من السفر إلى تايوان

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان.

وقالت بيلوسي في بيان بعد اختتام زيارة للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي ”للأسف، تم منع تايوان من المشاركة في الاجتماعات العالمية، وآخرها اجتماعات منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الحزب الشيوعي الصيني“.

وأضافت ”في حين إنه يمكنهم منع تايوان من إرسال قادتها إلى المنتديات العالمية، إلا أنه لا يمكنهم منع قادة العالم أو أي شخص من السفر إلى تايوان للإشادة بديمقراطيتها المزدهرة ولتسليط الضوء على نجاحاتها العديدة وتأكيد التزامنا باستمرار التعاون معها“.

وفي السياق، دعا وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصين اليوم الأربعاء إلى معالجة الأزمة حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أبدت الصين غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وأعلنت بدء أنشطة عسكرية في المياه المحيطة بالمضيق.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان صدر في ألمانيا ”لا يوجد مبرر لاستخدام الزيارة ذريعة لنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان. من الطبيعي أن يسافر المشرعون من بلداننا حول العالم“.

وأضافوا أن رد فعل الصين المتصاعد يهدد بزيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.