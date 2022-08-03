مقتل جندي أذربيجاني بنيران أرمنية في "ناغورني قره باغ"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت أذربيجان الأربعاء، مقتل أحد جنودها بنيران أرمنية بالقرب من ”ناغورني قره باغ“، الجيب الانفصالي المدعوم من يريفان والمتنازع عليه منذ حرب عام 2020.

استهدفت ”نيران مكثفة“ صباح الأربعاء، مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة لاتشين، وهي منطقة عازلة بين الحدود الأرمنية و“ناغورني قره باغ“، على ما ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى مقتل مجند أذربيجاني في نيران أطلقتها ”تشكيلات عسكرية أرمنية غير شرعية“.

بعد حرب أولى في التسعينيات، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في خريف العام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي انشقت عن أذربيجان بدعم من يريفان.

وأسفرت الحرب الأخيرة عن مقتل نحو 6500 شخص وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية.

في إطار اتفاق الهدنة، تخلّت أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، ونشرت روسيا قوة لحفظ السلام قوامها نحو ألفي عسكري مكلفين بمراقبة التقيّد بالهدنة الهشة.